Hõbenõela võitja Karl-Cristoph Rebane: pikalt tutvustasin end hoopis luuletajana

Rebane integreerib enda disainidesse erinevaid taaskasutatud materjale. "Ma alati ei kasuta ainult kangast ega niite või muid moematerjale, vaid ma otsin viise, kuidas kasutada ära just jääkmaterjali, mis muidu ei leia kasutust," sõnas ta.

Rebase kollektsioon "Surviving The Day" sai alguse suurest ajakitsikusest. "Ma teadsin juba tollal, et mul oli liiga palju projekte vastuvõetud, mis olid aastas hiljem tulemas. Augustikuus aru saades, et mul on üks komplekt valmis, sain aru, et kriis on. Üks nali, mida ma tegin endaga ja enda lähedaste ees, oli, et peab lihtsalt päeva üle elama. See mõjus sellise mantrana, siis tuli pealkiri ja ka innustus teha sellest tundest see kollektsioon."

Luues inspireerub Rebane konkreetsetest inimestest ja modellidest. "Terves protsessesis on hästi oluline, et need inimesed, keda ma kaasan, on seal põhjusega. Modellid ei ole tavaliselt nii suurelt kajastatud, tavaliselt on nad riidepuu formaadis ja kindlas mõõdus. Minu jaoks on oluline inimene, see karakter või isiksus. Selles päeva üleelamise temaatikas ma mõtlesin, kes kannaks need riided kõige paremini välja või kelles ma näen isiksusejooni, mis kattusid narratiividega, mida ma tahtsin laval näidata."

Rebase moeshow ajal ei kõlanud muusika, vaid ta rääkis taustaks ise lugusid. End pidaski Rebane pikka aega ennekõike luuletajaks kui moekunstnikuks, on ta seejuures välja andnud kaks luulekogu. "Tavaliselt moekunsti formaat ei toeta mind, kuna minu asjadel on alati lugu. Muusika ei oleks olnud nii kõnekas kui see, et ma saan päriselt rääkida inimestele miks see kollektsioon sündis, kuidas sündis."

"Mulle meeldib luua rõivaid, mis on kantavad show'del, galadel, mõned üksikud asjad oleks igapäevasemad. Eesotsas ma tahaks, et mu looming jõuaks kunagi galeriidesse. Mulle meeldib see mõte sellest, et kunagi on kuskil klaaskapi taga minu taies ja seal nimesildike all ja ma saan olla õnnelik, et ma olen neid asju teinud," rääkis Rebane.