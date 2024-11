Riho Hütt: keeruline aeg innustab kunstnikke pintslit haarama

Lääne-Virumaa kunstnike sügisnäitusele "Mu ümber ja mu sees" esitati 39 kunstnikult üle 60 töö, neist 45-le leiti koht näitusesaalis. Kunstnik Riho Hütt tunnistas, et tal pole galeristina sügisnäitusel enam kui 25aastase ajalooga galeriis varem nii suurt teoste valikut olnud.

"Aeg on selline, et pintsel on vaja pihku võtta ja iga inimene peab oma mõttes või teoga midagi tegema. Ja eks kunstnikul on see ka missiooniküsimus: "Ma pean tegema!" Lihtsam on muidugi mitte teha, aga teha on vaja ja seda siis läbi värvi antava sõnumi," sõnas galerist.

Näitusel väljas olev Riho Hüti enda maal "Sargasso meri" on ökoloogiateemaline. Teos kallasteta merest, kuhu hoovused viivad reostuse maailma eri kohtadest.

"Inimese käsi on seal mängus ja mul on tehtud see nii, et inimene astub merre sisse - näidates sellega, kui haavatav see maailm on ja kui haavatav meri on. Tahtsin endale teema selgeks teha ja kui keegi vaatab nüüd internetist, kus see Sargasso meri asub, siis see ülesanne on minu poolt küll täidetud," ütles Riho Hütt.

Sügisnäitus on Rakvere galeriis avatud 16. novembrini.