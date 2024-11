PÖFF-il esilinastub viis Eesti dokumentaalfilmi

Dokumentalfilmide võistlusprogrammis ainsa Eesti filmina homme esilinastuv Kullar Viimse "Torn" räägib üksiku mehe Kalju sügavalt isikliku loo.

"Tal oli naine ja laps 1980. aastatel, juba 30 aastat tagasi, aga naine jättis ta maha ja mees ei ole sellest siiamaani üle saanud. Nii emal kui isal on ju õigus oma last kasvatada, aga kui sa seda teha ei saa, siis kuidas selle olukorraga toime tulla. Filmi tegemine on üks väga pikk protsess. See teema peab endale väga oluline olema. Ma olen midagi sarnast ka enda nahal kogenud. See filmi tegemine on mulle ka mingil moel paranemisprotsess," selgitas režissöör ja operaator Viimne.

Viimse sõnul ei olnud peategelast keeruline avada. Kalju on ekraanil napisõnaline ent aus. "Tegelane väga palju ei räägi, aga kinematograafiliselt on ta hõrk nii audio kui visuaali poolest. Torni ehitus ise osutus kõige keerulisemaks selle protsessi puhul. Me kasutasime teleskoop tõstukit selleks ja tegime elukindlustuse ära. Sest kõik me koos helimehega ju kõikusime selle torni kõrval kui kalju oma torni ehitas," lisas Viimne.

Veel linastub PÖFFi dokkide kavas näiteks Jaan Tootsen film "Kikilipsuga mässaja" Toomas Hendrik Ilvese presidentuurist. Arhitekt Emil Urbeli portree "Ma sündisin garaažis 3D", mille režissör on Arko Okk ning Eva Kübara esimene täispikk dokumentaalfilm "Minu kallimad".

"Ma vaatlesin suhtemaailmas sellist põnevat fenomeni nagu seda on polüamooria, mis tähendab, et inimesel on intiimpartnereid rohkem kui üks. Filmis tegutseb kolm sellist leibkonda, polüamoorset kobarat. Seda kõike ma siis jälgisin nelja aasta jooksul," selgitas Kübar.

Doc@PÖFF võistlusprogrammi kureerib Marianna Kaat, kelle sõnul on dokkidel praegu väga hea periood. "Festival peab ühelt poolt tooma kokku tegijaid üle maailma, aga samas ei tohi me unustada, et meil on ka endal häid tegijad ja häid filme ja kindlasti tahame neid näidata. Kuna me oleme A-kategooria festival, siis anname sellele filmile edaspidiseks elu, seega on oluline, kas filmil on sellist rahvusvahelist potensiaali, kas teised festivalid hakkavad tundma huvi," rääkis Kaat.