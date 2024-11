Liis Vares segareaalsuslavastusest: tahtsime tuua nähtavale reaalsuse, mida ei näe

14. novembril esietendub Tartu Ülikooli raamatukogus Liis Varese ja Taavet Janseni segareaalsuslavastus "Inimeses hoitud II: Õietera su sees". Etendus toimub füüsilises ruumis, millele on lisatud digitaalne tekstikiht.

Lavastuse peateema on kohalolu ja selle tähendus tänapäeval. Kunstnikud tahtsid töötada avalikus ruumis, kust kõikvõimalikud inimesed käivad läbi ja kus pealtnäha midagi ei juhtu. Sobiv keskkond leiti Tartu Ülikooli raamatukogu fuajees, mille becketlikus õhkkonnas levivad Ene Mihkelsoni tekstid.

"Töötades mõtlemise just sellele, missugune on inimene siis, kui ta ootab midagi, mis peaks juhtuma. Mitte ilmtingimata midagi põnevat, vaid just siis, kui üks tegevus on lõpetatud ja uus ei ole alanud," selgitas Jansen.

"Et tuua nähtavale see reaalsus, kus me iga päev oleme. Pealtnäha näeme me füüsilist keha, aga meid huvitas see, mis toimub ja kuidas liigituvad mõtted peades, kus pool mõtet on telefonis või kus vestlus on pooleli. Me seda ei näe, aga töö tegelebki kohaloluga ja küsimusega, et mida see tähendab tänapäeval. Kas ma olen siin ja ainult siin," selgitas Vares.