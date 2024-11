Vanemuises esietendub muusikal "Kinky Boots ehk Kirglikud kontsad"

"Kinky Boots" jutustab loo kahest mehest, kes hakkavad praktiliste meestekingade asemel hoopis pilkupüüdvamaid jalanõusid tootma ja päästavad nii jalatsifirma pankrotist.

Nii kingavabriku pärinud Charliet mängiva Priit Võigemasti kui ka drag-queeni kehastava Rolf Roosalu sõnul pakkus muusikal palju väljakutseid, alates muusikalise materjali omandamisest kuni tantsude ja kiirete kostüümivahetusteni.

"Muusikali kohta isegi natukene tavapäratult on siin mõned päris kopsakad draamastseenid, mis võib olla on suurem väljakutse lauljatele, aga ikkagi see draamastseen, mis läheb väga emotsionaalseks ja pärast mida on vaja hakata laulma, seal tuleb ära ühendada kaks erinevat žanri, mis on küllaltki keeruline," ütles näitleja Priit Võigemast.

"Selles muusikalis ongi ainult väljakutsed. On laulu ja tantsu ning laulud on kõik sellised mitte madalates helistikes, kostüümivahetused on väga kiired. Ma arvan, et see on tehniliselt üks raskemaid tükke, mida ma tean, just peaosalistele. Teatris tegime kontsadel proovi kuus kuni kaheksa tundi, et esimestel nädalatel olid ikka jalad täiesti täiesti läbi, päkad valusad ja isegi varbad tundetud, aga see käib asja juurde," ütles näitleja Rolf Roosalu.

Südamliku ja lustaka loo taustal kooruvad aga välja nii aktsepteerimise kui ka eneseleidmisega seotud küsimused, mis nii osatäitjate kui lavastaja sõnul puudutavad neid isiklikult ja võiksid kõnetada ka paljusid teisi.

"See lugu kõnetab mind just seetõttu, et enda aktsepteerimine sellisena nagu me oleme, on pikk kestev teekond. Ma arvan, et igaüks, kes seda lugu vaatab ja sellega suhestub, tunneb sarnasust, et kuidas ma võiksin leida viisi elada õnnelikult sellel planeedil selle lühikese aja jooksul, mis mul on. Seega ma arvan, et see lugu kõnetab mind tugevalt ja muudab selle muusikali minu jaoks isiklikuks ja emotsionaalseks," ütles lavastaja Samuel Harjanne.