Säm andis välja teise albumi "Südamelt ära"

Teine album on artisti sõnul tema kõige isiklikum ja läbipaistvam projekt. "Ma ei tahtnud seekord hiilida ridade vahel. Räägin otse kõigest, mis on minu jaoks oluline – mu pere, sõbrad ja eelkõige mu kaaslane, kellele see album suuresti pühendatud on. Paljud artistid võivad oma lugudes jääda pinnapealseks, aga minu jaoks on muusika just see koht, kus saan olla päriselt mina ise. See on minu teraapia, minu viis öelda asjad südamelt ära," selgitas Säm.

Albumi produktsiooni eest vastutas Karl Killing. Produtsentidena on kaasas veel Steven Ilves ja tops, külalisartistidena kuuleb lisaks eelpool nimetatud Karl Killingule ka Reketit ja Kewinit. Albumil on kokku 15 lugu, mis valminud viimase kahe aasta jooksul.

"Olen nii inimesena kui ka artistina palju kasvanud ja arvan, et see album on minu parim töö siiani. See on täiskasvanulikum, läbimõeldum ja emotsionaalselt tugevam. Iga lugu on minu enda elust ja kogemustest – see on aus ja ehe. Albumi esimene pool jätkab sealt, kus debüüt pooleli jäi ning justkui elu eelmine peatükk ja sellele punkti panemine. Teises pooles jõuan ma juba kohta, kus on rohkem helgust ja lootust," rääkis artist.

Lüürika on Sämi hinnangul tema loomingus kõige olulisem element. Räppar loodab, et kuulajad leiavad aja, et lugudesse süveneda. "Tänapäeval on elu meil kõigil nii kiire, aga oleksin tõesti tänulik, kui kuulajad võtaksid hetke ja laseksid neil lugudel end puudutada. Need lood on mulle olulised – loodan, et nad on seda ka teistele."