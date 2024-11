Brent Pere filmist "Lõppmäng": sain kätte ka õppetunnid, mida edaspidi teisiti teha

Filmi fookuses on Magnus Kirt, Ksenija Balta, Kaido Höövelson, Tarmo Kink ja Janar Soo, kes avavad intervjuudes nii oma kahtluseid ja ebakindlust, kuid samas ka seda, kuidas nad lõpuks ikkagi edasi liikuda suutsid.

Režissöör Brent Pere kinnitas, et ideega teha dokfilm sportlaste keerulistest sisemistest heitlustest tuli tema juurde Urmo Soonvald ning kogu protsess ideest kuni valmimiseni kestis vaid napilt pool aastat.

Ta tõi ka välja, et neist viiest sportlasest, kes dokki jõudsid, oli vaid üks selline, kes oli kohe valmis kaasa tulema. "Teisi pidi natukene mudima ka," ütles Pere ja lisas, et see aga näitab ilmekalt, et see on väga keeruline teema.

"On ka arusaadav, et kui su karjäär on nipsust läbi saanud, siis ka aastaid hiljem ei ole see lihtne teema," mainis ta ja tõdes, et kõige positiivsem on samas see, et kõik sportlased jäid asjaga ise rahule. "See on minu jaoks kõige olulisem."

Pere lubas, et kuigi "Lõppmäng" oli tema esimene dokumentaal, siis ta sain nüüd hamba verele ning plaanib kindlasti dokumentalistina jätkata. "Eks ma sain esimesest filmist kindlasti oma õppetunnid ka kätte, mida edaspidi teisiti teha."