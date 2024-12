Edmar Tuul: Eestis on kultuur väga ligipääsmatu

Teisipäeval toimub Kaja kultuurikeskuses ühtekuuluvuskontsert, kuhu on oodatud ka nägemis- ja kuulmisvaegusega inimesed. Samuti liikumis- ning intellektipuudega inimesed. Kontserdi korraldajate sõnul on kultuur Eestis ligipääsmatu ning väheste privileeg.

Ühtekuuluvuskontserdil "Elukoor" astuvad üles kammerkoor Encore ning solistid Mari Kalkun ja Haldi Välimäe koos bändiga. Kontserdi seovad tervikuks Lauri Räpi ja Anne-Mai Tevahi vahetekstid, mida esitavad inimesed, kes teavad omast kogemusest, mida tähendab elu erivajadusega.

"Eestis on kultuur väga ligipääsmatu. Aga antud kontserdi puhul me ei räägi ainult kultuurisündmustest, me räägime üleüldiselt elust, ühiskonnast, kultuuriruumist. Me olemegi leiutanud sõna – ligipääsetavuskultuur, mis võiks Eestis tekkida ja mida võiks viljeleda," selgitas kontserdi kunstiline juht Edmar Tuul.

Ühtekuuluvuskontsert toimub kolmandat aastat. "Tänavu räägime väga palju sellest, mis tunne on olla elus, aga unustatud. See on see hirmus küsimus, mida iseendalt küsida, kas me märkame inimesi ja kas me kuuleme neid. Et sa oled elus ja ühiskonnaliige, aga keegi ei tea, et sa oled olemas," rääkis Tuul.

Teisipäevaõhtusel kontserdil on tagatud kirjeldustõlge, kirjutustõlge, viipetõlge ja lihtsas keeles tõlge. "See kontsert on tasuta ja see on asukohas, kuhu pääseb mugavalt ligi ühistranspordiga," rääkis Tuul.

Kontserdist teeb 3. detsembril otseülekande ka ETV2 algusega kell 19.00.