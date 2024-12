Tõnu Oja ja Laur Lomperi värsid ilmusid kaksikraamatuna

Raamatusse "Vahi kuue paiku vahi kuue paiku. Vaata umbes kell kuus valvuri pintsaku paranduslappe" on mahutatud valik Laur Lomperi parimatest ja ka tuntumatest tekstidest, samuti Tõnu Oja isiklikumad emotsioonid ja juhtumised, mis värsistatud ja ka riimid saanud. Temaatiliselt mahub mõlema poeedi luulesse terve maailm: lastest poliitika ja isamaani, Kreekast sotside ja Hiinani.

Lomperi tekstid on suures osas viisistatud, need elavad muusikas või ka teatrilavastustes. Raamatu teise poole, Tõnu Oja tekstid on intiimsemad ja päevikulikumad. "Mis väärt on mees, / üks vilets vend, kes maha salgab iseend." kirjutab Oja.

Raamatu koostasid Maarja Undusk ja Villu Kangur, toimetas Mari Tuuling. Raamatu kujundas Kaire van de Toorn-Guthan. Raamatu andis välja kirjastus Helios.