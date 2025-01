Rahvusooper Estoniat külastas möödunud aastal 161 977 inimest

Äsja lõppenud kalendriaastal sai Rahvusooperis Estonia publikuküpseks 6 uuslavastust (sh kaks koostööprojekti) ning lavale jõudis ka järjekordne eesti algupärand. 2024. aastal tõi Rahvusooper Estonia publiku ette kolm ooperit, kaks balletti ja ühe muusikali. Lavale jõudsid ooperid "Madama Butterfly" (koostöös Itaalia ooperimajade võrgustikuga Opera Lombardia), "Atlantise keiser" (koostöös Von Krahli Teatriga) ja "Carmen", balletilavastused "Giselle" ja "Valgus maailma lõpust" (helilooja Alisson Kruusmaa) ning muusikal "Kabaree".

Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maateni sõnul võib lõppenud aastaga igati rahule jääda. "Kunstil on võime muuta maailma paremaks ja õilsamaks ning meie, estoonlased, kes me selle loomises osaleme, tunnetame erilist vastutust ja privileegi. Tahan tänada estoonlaste nimel meie publikut, sõpru ja toetajaid. Teie aplaus ja kohalolek annavad meile jõu ja inspiratsiooni. Ilma teieta poleks meie teater midagi enamat kui tühjade ridadega saal," ütles Maaten.

Alanud aastale minnakse samuti hooga vastu. 6. jaanuaril alustab balletitrupp ringreisi Hispaanias, kus järgmisel nädalal antakse Sevillas asuvas Teatro de la Maestranza teatrimajas etendusi lavastusega "Korsaar". Veebruaris esietendub koostöös Opera Comique'iga ooperit ja balletti kombineeriv "Pulcinella" & "Hispaania tund", lavastajaks mitme Césari auhinnaga pärjatud Prantsuse filmirežissöör Guillaume Gallienne.

Märtsis aga jõuab lavale algupärand: helilooja Lepo Sumera omal ajal lõpetamata jäänud ballett "Sisalik", mille on tervikteoseks kirjutanud Märt-Matis Lill ja mille koreograaf-lavastaja on Marina Kesler. Mais rõõmustab publikut Andrus Vaariku lavastajakäe all valmiv vaimukas nägemus Straussi operetist "Nahkhiir".