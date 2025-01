Pallase galeriis avatud näitused tutvustavad religiooni ja konkude hingeelu

Jaanus Eensalu isikunäituse keskmes on peamiselt alates 2021. aastast valminud pühenduspildid. Näitus koondab nii Tartu Ülikooli magistriprojekti tulemusena valminud 12 maali, mille peategelaseks on figuur ristil, kui ka töid, kus kunstniku on inspireerinud päevakajalisi teemasid ja sidunud need religiooniga.

Eensalu sõnul on idee näituse loomiseks küpsenud aastaid, kuid viimase tõuke andis soov religiooni uurida. "Tartu Ülikooli usuteaduskond, religiooniuuringute teoloogia vallandas lõplikult, kuidas seda kõike pilti panna. Eks looja, kunstnik, proovib ikka pildiga rääkida maailmavalu, enda valu, enda mõtteid ja seda, mis meid ümbritseb," rääkis ta "Aktuaalses kaameras".

Lisaks Eensalu isikunäitusele on Pallase galeriis avatud veel Ardo Sägi isikunäitus "Sõnumitoojad" ning ruumiinstallatsioon "Konku".

"Ardo Sägi "Sõnumitoojate" puhul on tema looming põhinemas just erinevatele sõnumitele, mida kunstnik on loojana saanud. "Konku" ruumiinstallatsiooni inspiratsioon ja kontseptsioon tuli Epp Margna ja Aapo Ilvese mõtisklusest konkude kui panipaikade tähenduse ja kaduvuse üle," tutvustas galerist Liina Kinks.

Näitused on avatud 8. veebruarini.