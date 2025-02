Pallase galeriis avati soome fotokunstniku näitus Alvar Aalto loomingust

Tartus Pallase galeriis avati soome fotokunstniku Elina Brotheruse näitus "Arhitekti majades – kodud Alvar Aalto loomingus." Kunstniku uuemad fotod on tehtud Tartus Villa Tammekannus, mis on ainuke Aalto projekteeritud ehitis Baltimaades.

Pallase galeriis avatud näitusel on nii uuemad kui ka vanemad Brotheruse teosed soome arhitekti Alvar Aalto projekteeritud hoonetest. Kunstniku sõnul huvitab teda aga arhitektuuri juures ka inimene ja nii on ta lisaks hoonetele ja ruumidele juurde toonud kujuteldava elaniku, kelle silmade läbi vaataja ruumi näeb.

"Tavaliselt arhitektuurifotod on tühjad, aga mina olen humanismi pooldaja ja nii toon ma ruumidesse ka inimese väljamõeldud elanikuna. Ma arvan, et vaataja on pilti rohkem kaasatud, kui seal on inimkuju. Nii on vaataja näinud ruume läbi pildil oleva inimese silmade," ütles kunstnik Elina Brotherus.

"Elina fotod on väga lavastuslikud. Ta lavastab mitte interjööri, vaid ta lavastab just nimelt seda tunnet, mis tal on tekkinud neid fotosid tehes. Meil on fotodel inimene. Inimene, kes teeb täiesti igapäevaseid asju, tõmbab kardinaid eest ära, joob kohvi," ütles galerist Reet Pulk-Piatkowska.

Kuigi esialgu tundusid Aalto projekteeritud ehitised kunstnikule igavad, siis silmi avav kogemus oli tal Prantsusmaal pärast Aalto majas töötamist ja elamist.

"Tema disainitud majas üksi elamise kogemus mitmeid päevi ja öid pani mind mõistma, kui hea on nii vaimselt kui ka füüsiliselt elada nii hästi disainitud ruumis, kus arhitekt on mõelnud igale detailile. Pärast esimest kogemust olen ma otsinud ka teisi võimalusi Aalto majades töötada," sõnas Brotherus.

Nii jõudis Brotherus lisaks Prantsusmaale ja Soomele eelmisel aastal ka Baltimaade ainsasse Aalto projekteeritud majja Villa Tammekannu Tartus, kus fotosid tehes on kunstnikku inspireerinud ka seal elanud perekonna lugu.

"Tammekannu perekond tellis Aaltolt maja 1932. aastal ja nad said seal elada vaid seitse aastat, siis pidid nad põgenema Nõukogude okupatsiooni eest. Muidugi ma mõtlen sellele. Minu fotodel on juulikuu päev helge, aga õhtud lähevad pimedamaks. Lahkumise aimdus on õhus," ütles Brotherus.

Näitus on avatud 14. märtsini.