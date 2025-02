Marleen Suvi: tahtsin teha kahest külmast materjalist harmoonilise teose

Haapsalu Linnagaleriis avati Marleen Suvi isikunäitus "Loomaaed Enteroopial". Algimpulss on pärit Stanislav Lemi "Ijon Tischy kosmoserändude päevikutest", kus maavälises loomaaias on leidnud erilise koha maised kärbsed.

Kunstnikku paelus romaani absurdsus, mis jäi kummitama ja vormus lõpuks oma teosteks. Näitusel on väljas kaks seeriat, kus kokku saavad roostevaba teras ja külm klaas.

Kuraator Aleksander Metsamärdi sõnul võib Suvi töödes näha tõelist enesekindlust. "Üksikud kärbsekujutised eksisteerivad teraslõuenditel, mille puhul tegelikult teadlikumad vaatajad, inimesed, kes tegelevad ehitusega, suudavad mõista, kui keeruline on olnud teostada seda, et ta hõljub ja tunduks nagu üks terviklik teraskonstruktsioon," rääkis kuraator.

"Tasakaalu leidmine peaaegu zen'i maalikunsti või hiina tušimaaliliku teostuse efekti ja vormi enda raskuse vahel," lisas Metsamärt.

"Teiseks seeriaks on klaaskuplid, mille sees on pisikesed terastahvlid, kuhu olen söövitanud kärbsefiguure. Kuna ma olen maalikunstnik, kes töötab ka klaasiga, klaas on mulle hästi omane ja hingelähedane, siis mulle pakkuski pinget küsimus, kuidas tuua kaks sellist külma materjali kokku üheks harmooniliseks teoseks," selgitas Suvi ise.