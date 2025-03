Keeleminutid. Läksime lepingusse hea usuga

Võttes jutuks aega, mis lahutab meid mingi sündmuse, näiteks valimiste toimumisest, võime öelda, et valimised on poole aasta pärast, valimisteni on jäänud pool aastat või valimisteni on pool aastat. Kuid öeldakse ka hoopis nii, et "valimisteni on minna pool aastat".

Tuttavlikumalt kõlab ütlemine "pikk tee on minna". Sellel väljendil on küll ka kohatähendus (koduni on pikk tee minna), kuid enamasti kasutatakse teda aja mõttes, nt "Tiitel tundub lähedal, aga endiselt on pikk tee minna" või "Inflatsioon aeglustub, kuid pikk tee on minna".

On minna -väljend aitab pika tee ebamäärasust konkretiseerida aja (päev, nädal, kuu, aasta) või muude sündmuste kaudu, nt "Kuu lõpuni on veel mitu päeva minna", "Pensionini on veel 30 aastat minna" või "Tiitlini on veel minna 13 rallit". Tuleb ka ette uue ja vana ütlemise kokkupanekut, nt "Rail Balticuni on meil veel pikalt minna". Samasuguse väljendi leiame inglise keelest, nt "a week to go until the elections" (sõna-sõnalt: valimisteni on nädal minna).

Rühmas minema-sõnaga väljendeis on tegusõna laiendiks sisseütlevas nimisõna, nt südamesse, täkkesse, töösse minema. Neile on nüüd lisandunud lepingusse minema (Läksime lepingusse hea usuga), hankesse minema (Meie läheme hankesse kindla sooviga seda võita), suhtesse minema (Kas uude suhtesse minnes peaks ekskallima jäädavalt oma elust kustutama?).

Nendegi uute väljendite mõistmisel võib tuge leida inglise keelest, kus väljend "to enter into" kirjeldab mitmesuguste suhete loomist: kokkuleppe sõlmimist (to enter into an agreement), vestlusse või suhtesse astumist (to enter into conversation, relationship). Kujundi aluseks on peidetud võrdlus: abstraktsete tegevuste kõrvutamine füüsilises maailmas toimuvatega.

Ometi on ka meie enda väljend "lepingut sõlmima" kujundlik keelend, kuid see kujundlikkus on ajapikku tuhmunud, nii et praegu peame suhete kinnitamist pigem sõlmima-sõna üheks tähenduseks. Meie varasemaid keelekontakte arvestades on üsna loomulik seegi, et lepingut sõlmima on oma olemuselt lähedasem saksa (einen Vertrag (ab)schließen) ja vene keelele (заключить договор), kus leping pannakse n-ö lukku.

Leping on õiguse mõiste ja selle valdkonna väljendid ajapikku kinnistunud: lepinguid sõlmitakse ja lõpetatakse, mitmepoolsest lepingust saab üks osaline ka taganeda. Minemise kujundist näib lepingu puhul saavat sõlmimise sünonüüm, seevastu hankesse minek on pigem alustamine. Asjasse pühendamatu ei pruugi siiski alati läbi näha, mis etapiga parasjagu algust tehakse, on see hanke väljakuulutamine, hankemenetluses osalemine või hoopis hankelepingu täitmisega seotu: "tellisime eelprojekti, mille pinnalt läksime hankesse", "kui läksime hankesse, tulid pakkumused", "minnakse hankesse ja siis hakatakse lisateenuste pealt hinda kruvima".

Nagu iga uue asjaga, nii on ka uute väljenditega, mõni sobitub meie maailmapilti sujuvamalt, mõni nõuab harjumist. On minna -väljendi omaksvõttu toetab tuttav tee kujund, kuid lepingu- või hanketoiminguid oleme seni endale selgeks mõelnud teistlaadi võrdluste najal.