Ivi Rausi: lihtsat asja ongi võib-olla kõige keerulisem teha

Sel nädalavahetusel toimub Tallinna Muusika- ja Balletikoolis 41. Uno Naissoo nimelise heliloomingu konkursi finaalkontsert, kus astuvad üles noored heliloojad ja interpreedid.

"Tema heliloomingu pärand on ikkagi tohutult rikas," vaatas džässlaulja ja MUBA rütmimuusika õppejõud Ivi Raus Naissoo loomingulisele pärandile tagasi. Ta lisas, et Naissoo loomingu teeb eriliseks selle lihtne ja loomulik kõla. "See ei ole, et lihtsat asja on lihtne teha. Ei ole. Lihtsat asja ongi võib-olla kõige keerulisem teha, mis mõjub nii-öelda lihtsana," rõhutas Rausi.

Rausi sõnul annab Naissoo nimeline konkurss võimaluse nendele heliloojatele, kes ei suuda kirjutada kolmeminutilisi laule. "Kirjutada võib-olla teise suunitlusega muusikat ja mis on ka instrumentaalne, mis ei ole ainult vokaalile pühendatud ja täitsa žanriteüleselt. Selles osas on see konkurss väga unikaalne Eestis."

Džässpianist ja konkursi eelmise aasta võtja Mikk Kaasik ütles, et üht retsepti, mille järgi võidulugu teha, ei ole. "Muusika on ühest küljest väga keeruline asi ja keerukus ongi see, mis selle ilusaks teeb. Ei ole kindlaid juhiseid, mida järgides saaksid teha suurepärase loo," lausus ta. "Tuleb kuulata oma südant ja teha seda, mis hetkel tundub kõige õigem."

Kaasiku sõnul on noore muusikuna üks suuremaid proovikivisid pildile murdmine. "Noore muusikuna üks põhilisi proovikivisid on nii-öelda pildile murdmine, võimaluste saamine. Leidub kontserte, kus osalevad juba suured ja geniaalsed muusikud, kes on noortele eeskujuks, aga sellised konkursid ja muud võimalused, nagu näiteks Uno Naissoo heliloomingu konkurss, on suurepärane võimalus noorele muusikule ennast proovile panna, avalikult esineda, enda muusikat teistele tutvustada ja sealt ka leida uusi tutvusi, kellega see muusika klapib."