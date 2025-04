Liisi Oja annab enda big band'iga Taanis kontserdi

Neljapäeval, 3. aprillil annab Eesti jazz-muusik ja helilooja Liisi Oja koos enda big band'iga (Liisi Oja Big Band) Taanis Aalborgis kontserdi "Under the Unknown Clouds". Oja astub üles nii helilooja kui ka dirigendina.

Kontserdi pealkiri "Under the Unknown Clouds" kirjeldab Oja sõnul, kuidas me kõik elame sama taeva all, kuid igaüks kulgeb oma teed mööda, oma ainulaadse pilve all.

Muusiku sõnul on tuleva kontserdiga täitumas üks tema suurimaid unistusi – esineda päris enda big band'iga. "On siiralt eriline tunne esineda oma enda big band'iga, kuna olen iga muusiku isiklikult projekti kutsunud. Bänd on rahvusvaheline ning koosneb 18 andekast muusikust," jagas Oja.

Esitusele tuleb Oja enda originaallooming, mis on kirjutatud just selleks kontserdiks. "Repertuaarist leiab ka jazz'iliku seade eesti rahvalaulust "Meil aiaäärne tänavas", kuid samuti pisut traditsioonilisemat ja kaasaegsemat muusikat," kirjeldas Oja.

Liisi Oja on Taanis (Aalborgis) elanud pea viis aastat ning lõpetab sel suvel magistriõpingud (jazz klaver) Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias. "Pean oluliseks hoida sidet Eestiga ning aeg-ajalt ikka ka esinemas käia. Eelmisel aastal oli mul au esineda enda trioga (Liisi Oja trio) Tudengijazzi festivalil ning enda duoga (duo Bjergstrømiga) suvel väike tuur teha," sõnas muusik-helilooja.

"Soovin tegutsemist big band'i valdkonnas kindlasti jätkata ning oma muusikat veelgi enam nii Eestis kui ka Taanis tutvustada," kinnitas Oja.