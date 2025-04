Karusoo dokumentaallavastusest "Ma jätsin Ukraina 2022": ma ei süüdista näitlejaid

Noored jutustavad endast, oma lapsepõlvest ja perekonnast ning kirjeldavad kahetisi tundeid, mis kodumaalt põgenemine kaasa on toonud: miks nad on siin, mitte seal?

"Nii või teisiti me õigustame ennast, aga selles lavastuses on see minu meeleparandus, pihtimus vaatajate ees: miks? Kuidas sa jõudsid nii kaugele? Miks sa mõtled just niimoodi? Ja nii ongi," rääkis näitleja Ilja Bolotov "Aktuaalses kaameras".

"Kui nad õigustavad, siis nad tunnevad selle järele vajadust," lausus lavastaja Merle Karusoo. "Ma ei ole küsinud, miks te Ukranast ära tulite. Ma ei ole küsinud, kas te sõjaväekohuslased ei ole, kas te muul moel, kui te püssi hoida ei oska, ei saa aidata."

Küll aga küsis Karusoo neilt, kuidas nad Ukrainas ära said ja milline oli nende teekond sealt siia. "Kui ma hakkaksin neid süüdistama, ei saaks ma teada, kes nad on," rõhutas ta.

Lavastuses astuvad üles Venemaa täiemahulise sõja tõttu Ukrainast Eestisse emigreerunud näitlejad Oleksandra Levytska, Jevgeni Kravets ja Ilja Bolotov.

Etendused on sünkroontõlkega eesti keelde.