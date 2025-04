Kitarrist Anna Kalk avaldas debüütalbumi "Different Times"

Anna Kalk tegutseb kollektiivides nagu Anemoon ja Assenonce, aga "Different Times" on esimene kord, kui Kalk annab muusikat välja enda nime alt. Suur osa albumil "Different Times" kõlavaid lugusid valmisid juba paar aastat tagasi Šveitsis omandatud magistrikraadi lõputööna. Albumil mängivad Anna sõbrad ja muusikud, kellega on juba aastaid koos muusikat tehtud. Trompetil kõlab Paul Butscher, kontrabassil Loïc Baillod ning trummidel Xavier Kaeser.

"Album on inspireeritud turbulentsetest aegadest elus ning sellest, kuidas elu on pidevas muutuses. Ei ole "häid ja halbu aegu", vaid on pidev muutus ja voolavus," selgitas Kalk.

""Different Times" võtab kokku selle aja minu elus, viimased 5 või 6 aastat, mil elasin ja õppisin välismaal ning pidin kohanema mitmete suurte eraeluliste muutustega. Eestisse tagasi tulles on huvitav jälgida, mis on muutunud, mis on samaks jäänud ja eelkõige kui palju ma ise olen muutunud."

Kalgi jaoks on märgilise tähendusega ka albumi visuaalid. "Visuaalid ja fotod on tehtud minu maakodus põllu peal Setomaal. Seda põldu on mu emapoolne suguvõsa juba viis põlve järjest harinud ja nüüd kasvatan isegi seal kartulit ja muid juurikaid. Kuna plaat räägib muutustega toime tulemisest, siis üks olulisemaid asju selle juures on leida üles oma kindlad pidepunktid. Üheks nendeks ongi minu maakodu ja põld."

Plaat salvestati Saksamaal Bauer Studios heliinsener Martin Dreßleriga. Albumi miksis Martin Dreßler ja masterdas Stefan Albrecht. Albumi kaanefoto ja kujunduse tegi Johanna Adojaan. Albumit esitleb Anna Kalk kvartett aprilli lõpus Bernis, klubis Bee-flat. Sügisel on oodata esitlustuuri Saksamaal ning kontserte ka Eestis.

Kitarrimänguga alustas Kalk 12-aastaselt Tartu teises Muusikakoolis. Viimased kuus aastat on ta elanud ja õppinud Saksamaal ja Šveitsis. Oma bakalaureusekraadi sai ta Franz Liszti nimelises muusikakõrgkoolis Weimaris. Magistriõpingud lõpetas ta Šveitsis Berni Kunstide Kõrgkoolis. 2022. aastal pälvis ta Tiit Pauluse nimelise Noore Kitarrimängija preemia.