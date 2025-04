Galerii: Oskar Lutsu huumoripreemia pälvis näitleja Margus Tabor

Margus Taborile anti 4000 euro suurune preemia üle Palamuse rahvamajas. Värskel laureaadil tuli Tootsi kombel anda vanne, et ta kannab väärikalt Oskar Lutsu huumoripreemia saaja nime.

Huumoripreemia väljaandmist korraldab Jõgeva vald koostöös vallaasutusega Jõgeva Valla Kultuur, preemiaraha kogutakse kohaliku rahva annetustest.

Hiiumaal sündinud ja kasvanud näitleja Margus Tabor on viimasel kümnel aastal lisaks põhitööle teatris kogunud laia tuntust oma Mamma lugudega. Viimasel ajal on temalt tihti küsitud, millal Mamma lood jõuavad raamatukaante vahele.

"Nojah, sellega on raske, ma ei tea. Paljud kirjastused on juba seda küsinud ja mul on kolme või nelja kirjastusega... jutuajamisi pole olnud, nad on mulle ettepanekuid teinud. Aga ma ei kujuta ette, kuidas need sinna saavad, sest nendel lugudel on hääl, intonatsioon ja rõhk. Ja ma väga kardan, et kui need jõuavad trükipaberile, siis need ei ole enam see. Iseasi, võiks küsida, et kui ma enam liikuda ei jaksa, siis me räägime võib-olla kunagi audioraamatust, kui ikka lõuad veel liiguvad," rääkis Tabor.