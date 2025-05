Ansambel Tidi & Bande andis välja lühialbumi "Tule nagu oled"

Plaat on salvestatud 2024. aasta sügisel Tartus, Ö Stuudios, Martin Kikase käe all. Albumi kaanefoto autor on Tallinnas elav disainer ja kunstnik Sanna Maria Rink. Koos ansambliga loodi kontseptsioon kohati unustatud, kohati sentimentaalsetest nipsasjadest, mis kannavad endas sõnumit lihtsalt ise olemise kunstist. Tidi ja bande loodabki oma uute lauludega tekitada kuulajates soovi olla kohal, julgust ületada hirme ja avatust, et võtta vastu ennast ja teisi just nii, nagu me iseenesest oleme.

Kõikide laulude sõnad ja muusika on kirjutanud ansambli juht Karoliine-Lisette Kõiv. Tidi & Bande uus kogumik on bändi hinnangul tumedam, sügavam ning elektrilisema helikeelega.

Värske EP käsitleb noore kunstiinimese elus tekkivaid probleeme ning küsimusi, otsides neile vastuseid nii enda seest kui ümbritsevast keskkonnast.