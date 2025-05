Galerii: Tartu Ülikooli raamatukogus avati Toomas Kuusingu kaksiknäitus

Kalevipojaainelisel näitusel on linoollõikes illustratsioonid võrukeelsele "Kalõvipojalõ". Vaataja saab näitusel näha ja suhestuda oma või Toomas Kuusingu esitatuga või lisaks eelnevate kunstnike poolt loodud Kalevipoja kuvandite ja illustratsioonidega trükitud raamatutes.

Lauri Sommeri "Lugusid lõunast" on valik lindistusi vanadelt kassettidelt. Osa neist põhineb vanakeste juttudel, osa peretraditsioonil, osa folkloorsel ainesel ja osa fantaasial. Mõni pala on antud nii murdelises algkeeles kui vabatõlkes. See on omamoodi jätk endisaegsele jutuvestmisele ning rahvasuule toetunud Juhan Jaigi "Võrumaa juttude" kahele jaole. Pajatusi laiendavad Toomas Kuusingu linoollõiked.

Näitus jääb avatuks 20. juulini.