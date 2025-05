Tartus alanud kirjandusfestival Prima Vista kaardistab kirjanduslikke paiku

Tartus alanud rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista kestab kuni 10. maini. Festivali teema on "Raamat kui paik, paik kui raamat" ning see keskendub maailma eri paikade kirjanduslikule kaardistamisele ja mõtestamisele.

Teemast ajendatult on seekord kavas mitmeid tegevusi linnaruumis, kirjanduslikud retked ja jalutuskäigud. Festivalile on oodata kirjanikke, kriitikuid ja tõlkijaid üle Eesti ning mujalt maailmast. Kavas on sündmuseid nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Prima Vista partnerlinnaks on tänavu Valga ning patrooniks kirjanik Kai Aareleid.

"Eesti raamatu aasta kannab motot Hando Runneli luuletusest "Rahvas algab raamatust", mille tõlgendus on ju omakorda ka see, et meie oma identiteet, rahva ühisosa on väga tugevalt seotud raamatuga. Nii me siis Prima Vista toimkonnaga otsustasime pöörata tänavu tähelepanu paiga identiteedi ja raamatute seosele. Ühe olulise telje moodustavadki väga mitmesugused kirjanduslikud retked ja võimalus kogeda tekste ja kirjanduslikku konteksti nendes paikades, millega need tekstid seotud on," tutvustas Prima Vista programmijuht Marja Unt.