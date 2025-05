Kai Aarelaid: Prima Vista annab võimaluse kohtuda inimestega raamatute taga

Tänavu on festivali teema "Raamat kui paik, paik kui raamat". "Selleks, et see lõplikult lahti mõtestada tuleks Tartusse kohale tulla ja festival läbi teha. Väga palju erinevaid viise on selle mõtestamiseks, võib mõtestada ühte poolt, võib mõtestada teist poolt. Minu meelest on Prima Vista puhul on hästi võluv see, et kui leitakse pealkiri, siis hakatakse programmi ehitama selle pealkirja ümber. Patrooni roll ongi luua seoseid," selgitas Aarelaid.

Lisaks kirjandusprogrammile leiab festivali juurest ka muusika-, kunsti- ja festivaliprogrammi. Tänavune eesti raamatu aasta avaldub tänavuses programmis läbi selle, et keskmisest rohkem on külalisi Lätist. "Sest nii lätlased kui eestlased tähistavad tänavu omakeelse raamatu 500. aastapäeva. Teine aspekt on pealkirjaga seotud kohakirjandus," sõnas Aarelaid.

Väliskülalistest osaleb festivalil näiteks soomerootsi kirjanik Kjell Westö. "Tema kirjutab väga elavaks Helsingi ja on Eestis väga populaarne. Saksamaalt tulevad Tartusse Markus Thielemann ja Klaus Modick. Modick on kirjutanud näiteks Eduard von Keyserlingist ning osa selle raamatu tegevusest toimub Tartus. Kuuba kirjanik Leonardo Padura kirjutab jällegi Havanast nii, et see on peaaegu käega katsutav. Mina isiklikult ootan veel huviga Hollandi teadlase, autori ja arhitektuuriloolase Klaske Haviku loengut linnalugemisest ja linnakirjutamisest," rääkis Aarelaid.

Aarelaid loodab, et lisaks programmile toimub festivalil kohapeal ka üllatusi, mida brošüüri kaante vahelt ei leia. "Programmist näeb osa sellest loost, aga kohal sünnivad asjad ainukordselt. See on nagu teatrietendus, mis juhtub ainult korra ja sellises seoses mitte kunagi," tõdes Aarelaid.

Festivali patroon lisas, et Prima Vista annab inimestele võimaluse kohtuda suure hulgaga inimestega, kes on raamatute taga. "Me kohtume raamatutega, aga me ei kohtu nende inimestega, kes on raamatute taga, tõlkijad või kirjanikud. Ma võin publiku poole pealt öelda, et alati on tohutult huvitav kuulda, kui inimene midagi oma raamatu kohta ütleb," ütles Aarelaid.