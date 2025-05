Lexsoul Dancemachine avaldas neljanda albumi "Lex Is More"

Möödunud nädalal avaldas Eesti funk-bänd Lexsoul Dancemachine pärast viieaastast pausi järjekorras neljanda albumi "Lex Is More".

Värskelt albumilt leiab 11 lugu, mis vältavad kokku 42 minutit. Enne albumit ilmunud singlitega liitus lugu "Wheel Of Fortune". "See lugu ootas oma aega aastaid, enne kui ühel kaunil päeval otsustasin sõita oma salakohta Linnahalli taha, et kirjutada laulusõnu. Selleks ajaks, kui ma jõudsin Kultuurikatla juurest mere äärde, oli terve tekst ja meloodia juba sündinud. See on teistmoodi Lexsoul, teistmoodi tunnetus," rääkis bändi solist Robert Linna.

Ansamblisse kuuluvad Robert Linna vokaalil ja perkussioonidel, Martin Laksberg basskitarril, Jürgen Kütner kitarril, Kristen Kütner kitarril, Joonas Mattias Sarapuu klahvpillidel, Caspar Salo trummidel ja Luiz Black löökpillidel.

2013. aastast tegutsenud ansambli eelmine album "Lexplosion II" ilmus 2020. aasta mais. Värsket albumit esitletakse 23. mail.