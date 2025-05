Galerii: tänavune Met Gala pühendus ülikonnamoele

5. mail toimus New Yorgis suurejooneline Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudi ball. Tänavune gala võttis fookusesse ülikonnamoe ja mustanahaliste identiteediküsimuse.

2025. aasta Met Gala oli pühendatud muuseumi kostüümiinstituudi kevadnäitusele "Superfine: Tailoring Black Style", mis vaatleb moe tähtsust mustanahaliste identiteetide sündimisel Ameerika Ühendriikides ja Euroopas. Näitus uurib mustanahalise dändi mõiste kaudu mustanahaliste stiili kultuurilist ja ajaloolist tausta läbi 300 aasta.

Ametlikuks dress-code'iks oli "Tailored for You", mis on inspireeritud näituse fookusest meeste rõivastele ja ülikonnamoele.

Tänavuse gala võõrustajateks olid Colman Domingo, Lewis Hamilton, Asap Rocky, Pharrell Williams ja Anna Wintour. Galale oodati ligi 450 külalist.

Met Gala, mis on üheks aasta suurimaks moesündmuseks, on heategevuslik ball, mida korraldatakse igal aastal mai esimesel esmaspäeval Metropolitani kunstimuuseumis New Yorgis. Möödunud aasta ball oli inspireeritud aiafloorast.