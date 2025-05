Filmitootja Lionsgate soojendab "John Wicki" kõrvallooga üles suhteid Venemaaga

Lionsgate plaanib pärast sissetungi Ukrainasse kolmeks aastad seisatud suhted Venemaaga taastada ning viib "John Wicki" spin-off'i "Ballerina" ka Venemaa kinolevisse. Film jõuab kinodesse 5. juunil ja peaosas on USA näitleja Ana de Armas, vahendab Variety.

Lionsgate'i esindaja keeldus Varietyle kommentaari andmast, kuid olukorraga tuttav allikas ütles Varietyle, et filmistuudio on valmis "Venemaal juhtumipõhiselt edasi liikuma", lisades, et muutus on tingitud "aja möödumisest" ja "meeleolu muutumisest".

Stuudio ootab, et rahvusvahelise kassatulude vähenemise tuules järgnevad ka teised suured filmistuudiod ning eeldatakse, et president Donald Trumpi poolt eesmärgiks võetud Ukraina ja Venemaa lepitamine õnnestub.

Sealjuures ei jõua Venemaa kinolinadele Marveli "Fantastiline Nelik: esimesed sammud" ega kolmapäeval Cannes'i filmifestivalil esilinastunud "Võimatu missioon: lõplik otsus".

"Tundub, et olukord on avanemas," ütles üks produtsent Cannes'is. "Kohtasin eile tänaval palju Vene ostjaid, nii et nad on siin ja valmis äri tegema."

Saudi Araabias USA ja Venemaa esindajate vahel toimunud kõneluste järel teatas Trump, et üritab Moskvaga jõuda kokkulepetele, mis arendaksid majandust ning USA välisminister Marco Rubio tõi välja, et rahuleppe järel ootavad Ühendriikide ärisid Venemaal ees "erakordsed võimalused".

Hollywoodi jaoks avasid sellised avalikud väljaütlemised uksed, et naasta turule, mis oli USA filmidele enne Venemaa sissetungi Ukrainasse maailmas suuruselt kuues.

Mõne aasta eest puhusid teistsugused tuuled. 2022. aasta veebruaris avaldas Ameerika filmiliit (Motion Picture Alliance, MPA) Disney, Netflixi, Paramounti, Sony, Universali ja Warner Brosi nimel "tugevat toetust Ukraina kirevale loovsektorile". Kõik nimetatud firmad seiskasid äritegevuse Venemaal. Järgnenud aastatel on mõned filmid, nagu Universali "Oppenheimer", vaikselt jõudnud ka Venemaa kinolevisse, kus teeniti 2,4 miljonit dollarit.

Filmid, mida pole tootnud suurkorporatsioonid, on Venemaa kinolevisse jõudnud terve sõja vältel. Iseseisvate filmilevitajate jaoks on Hollywoodi kassahittide puudumine teinud Venemaa kinolevist kasuliku turu. Venemaal jätkasid kasu lõikamist näiteks A24, Neon ja FilmNation, kes kasutasid teistesse Euroopa riikidesse registreeritud kolmandatest osapooltest levitajaid. Neoni parima filmi Oscari pälvinud "Anora", kus teevad kaasa ka vene näitlejad ning kõlab vene keel, jõudis Venemaa kinodesse möödunud aastal ja teenis seal kolm miljonit dollarit. "Anora" rahvusvaheline tulu kokku oli 57 miljonit dollarit.

"See on nende jaoks nagu kullapalavik olnud. Üliedukas," ütles üks allikas Varietyle. "Hinnastamine oli väga agressiivne. Venemaa oli nende jaoks viimase kahe aasta kõige põnevam turg."

2021. aastal võtsid välismaised filmid enda alla 75 protsenti Venemaa kassatulust. Tolle aasta 20 kõige külastatuma filmi hulgast leidis vaid ühe, mis ei olnud Hollywoodist. Pandeemia eel olid numbrid veel kõrgemad. 2019. aastal teenisid Hollywoodi filmid Venemaa kassadest miljard dollarit, mis tegi Venemaast Ameerika filmidele kõige edukama turu Euroopas.

Tänavu on Neoni sarimõrvari triller "Longlegs" teeninud Venemaal 4,5 miljonit dollarit, jäädes kassatulus alla ainult Ühendkuningriikidele, ning stuudio A24 erootiline draama "Babygirl" Nicole Kidmaniga peaosas teenis 3 miljonit dollarit, paigutudes Hollandi ja Ühendkuningriikide järel kolmandale kohale.

Kuna rahvusvaheline kassatulu ei ole Hollywoodi streikide järel endistesse kõrgustesse tõusnud ja kunagi õitsenud Hiina turg on keskendunud omatoodangule, siis on ka suurtootjatel raske mitte näha võimalikku kasu, mida Venemaal filmide levitamine endaga kaasa tooks.

"Kassatulu vaatenurgast oleks see rahvusvahelisele turule märgatav tõuge," ütles filmianalüütik Shawn Robbins, kelle sõnul oleks võimalus kaotatud sissetulekuga taas arvestada filmistuudiote jaoks märkimisväärne samm.