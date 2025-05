Raag: Lionsgate'i otsus Venemaale naasta peegeldab Trumpi maailmavaadet

Len Wisemani "Baleriin" on välja arendatud märulisarjast "John Wick" ja räägib palgamõrvari väljaõpet saavast tüdrukust. Filmi tootja Lionsgate teatas, et on valmis Venemaa turule naasma juhtumipõhiselt, kuna meeleolud on muutunud.

Julgeolekuekspert ja filmirežissöör Ilmar Raag ütles "Aktuaalses kaameras", et sellel on kindel seos Donald Trumpi pragmaatilise maailmavaatega.

"Rahuläbirääkimiste käigus on ameeriklased otsustanud, et nad ei ole Ukraina poolel toetamas Ukrainat, et Ukraina saaks tagasi oma kaotatud maa, vaid nad on otsustanud, et nad on vahendajad ja neil ei ole riigina Venemaale etteheiteid. Sellest tulenevalt iga firma, kes sooviks Venemaaga äri ajada, teeks seda Ameerika vaatenurgast täiesti aktsepteeritavatel moraalsetel alustel," sõnas Raag.

Lionsgate'i maaletooja Eestis on ACME film, neilt kommentaari saada ei õnnestunud.

Filmilevitaja Kaupo Liiv tunnistas, et väiksematel levifirmadel on keeruline ja teinekord tehakse otsused ka üle nende peade.

"Ilmselt nad praegu selle väljaütlemisega katsetavad, kuidas vastuvõtt sellele avaldusele on, jätsid taganemisvõimaluse veel. Ma arvan, et nad katsetavad ja vaatavad, mis sellest tuleb. Kindlasti väiksemad firmad, kel on rahaline tagavara väiksem, on rohkem valmis riskima, kui muud võimalust ei ole," lausus Liiv.

Liiv märkis, et ilmselt hakkavad väiksemad filmilevitajad asja arutama siis, kui ka Hollywoodi suurema tootjad otsustavad Vene turule naasta. Tavalisel kinokülastajal lähevad aga valikud üha raskemaks.

"Eks see nõuab iga inimese enda kodanikuteadlikkust, mida ta sellest asjast arvab ja mida ta vaatab, aga see peaks nagunii olema targa kultuurinautleja tunnuseks, et me lihtsalt ei naudi seda, mida meile pakutakse, vaid me iga asja kohta anname ka mingi moraalse hinnangu," sõnas Raag.