Kristiina Ehin: kirjanikule on kõige suurem preemia kirjutamise rõõm

Kristiina Ehin on saanud erinevaid kirjanduspreemiaid. Ka Vinni valla välja antava Eduard Vilde auhinna pälvis ta juba teist korda. Esimene kord sai ta preemia 2021. aastal luulekogu "Janu on kõikidel üks" eest.

"Peaks võibolla olema tõesti harjunud, sest olen siin juba teist korda, aga ikkagi on selline kohmetu tunne millegipärast. See kirjaniku amet on tegelikult üksildane amet, et sa vaikselt teed oma asja. Aga siin on järsku, et astud autost välja ja nii palju inimesi on ümber," ütles kirjanik.

Kristiina Ehini autobiograafiliste sugemetega romaan "Südametammide taga" tundub kohati autori eneseteraapiana. Kirjanik ütles, et ta lähtub kirjutades ühest lihtsast põhimõttest.

"Mulle meeldib see ütlus, et iga kirjanik, kes ütleb, et ta ei kirjuta endast, valetab. Nii et ma püüdsin mitte valetada. Eks teraapia käib alati asja juurde, aga kurb, kui see ainult see oleks," sõnas Ehin.

Kirjanik ütles, et tema luues preemiate peale ei mõtle.

"Minu arvates on kirjaniku asi kirjutada ja kui nendele preemiatele liiga mõtled, siis võibolla pigem segab. See kirjutamise rõõm on kõige suurem preemia kirjanikule," lausus Kristiina Ehin.



Katkendeid Kristiina Ehini romaanist "Südametammide taga" saab autori esituses kuulata ERR-i Jupiteri veebilehel.