HBO leidis "Harry Potteri" telesarja Harry, Roni ja Hermione

Rollides, mis tegid Daniel Radcliffe'i, Emma Watsoni ja Rupert Grinti nägudest ühed äratuntavamad terves maailmas, astuvad üles võrdlemisi väikese kogemusega näitlejad.

Harry Potteri rollis astub üles Dominic McLaughlin, kes on varem löönud kaasa Sky komöödiasarjas "Grow". Hermione Grangerina näeb tele-ekraanil näitlejat Arabella Stanton, kes mängis peaosa West Endi muusikalis "Matilda: The Musical". Ron Weasley osatäitja Alastair Stouti jaoks on tegu esimese suure rolliga.

Plaanide kohaselt peaks sarja filmimine algama sel suvel. Sarja produtsent Francesca Gardiner ja režissöör Mark Mylod on mõlemad seotud HBO hittsarjaga "Succession". Igast raamatust valmib üks hooaeg.

Gardiner ja Mylod ütlesid omapoolses kommentaaris, et tegu on kolme väga andeka noore näitlejaga. "Me ei jaksa ära oodata, et kogu maailm ekraanil nende maagiat kogeks. Tahaksime tänada ka kõiki neid kümneid tuhandeid lapsi, kes rollidele kandideerisid."

Aprillikuus teatas HBO, et Sigatüüka võlurikooli direktori, Albus Dumbledore'i rolli hakkab täitma John Lithgow, professor Minerva McGonagalli rolli Janet McTeer, Severus Snape'iks saab Paapa Essiedu ning pool-hiiglasest Sigatüüka metsavahi Rubeus Hagridi rollis näeme Nick Frosti.

Lisaks kinnitati osatäitjate hulka Luke Thallon, kellest saab esimeses filmis ja raamatus tegutsenud õpetaja Quirrell, ning Paul Whitehouse, kes haarab Sigatüüka majavalvuri Argus Filchi rolli.

Sarja produtsentide hulka kuulub ka tänaseks ennast vastuoluliseks säutsunud Harry Potteri raamatute autor J. K. Rowling. HBO sisujuhti Casey Bloysi see ei heiduta. "Meil juba on HBO-s sari "C.B. Strike", mis põhineb tema materjalil. On päris selge, et need on tema isiklikud poliitilised seisukohad ja tal on õigus neid omada. "Harry Potterisse" ei lisata salaja midagi pahatahtlikku. Kui tahate Rowlinguga debateerida, siis võite Twitterisse minna," ütles ta.