HBO Harry Potteri sari jõuab vaatajateni jõuludel

Suure produktsiooni käigus plaanib HBO teha J.K. Rowlingu menuraamatutest seitse hooaega raamatutele truud teleseriaali. Esimene kaheksaosaline hooaeg võtab ette sarja esimese raamatu, "Tarkade kivi" ning on voogedastatav selle aasta jõuludest. Tänavu aasta mais kinnitas HBO ka teise hooaja.

Harry Potterina teeb oma esimest rolli Dominic McLaughlin. Ron Weasleyt kehastab Alastair Stout ja Hermione Grangerit Arabella Stanton.

Direktor Dumbledore'ina näeb sarjas John Lithgow'd, professor McGonagalli kehastab Janet McTeer, professor Snape'i Paapa Essiedu ning hiiglast Hagridit Nick Frost.

Sari sai ka teise treileri, mis näitab lähemalt elu Sigatüüka koolis. Värskes treileris on 2001. aastal ilmunud "Tarkade kivi" filmi näinute jaoks palju tuttavat: rääkiv muts, troll, nähtamatuse keep, liikuvad malendid jne.