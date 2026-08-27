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Rupert Grint naaseb Broadway'l Ron Weasley rolli

Film
Rupert Grint
Rupert Grint Autor/allikas: Reuters / Scanpix
Film

"Harry Potteri" filmides Ron Weasley't kehastanud Rupert Grint astub 2027. aastal taas tegelaskuju kingadesse, mängides täiskasvanud Roni Broadway lavastuses "Harry Potter and the Cursed Child", vahendas Variety.

Näitleja Rupert Grint naaseb 15 aasta järel oma ikoonilise Ron Weasley rolli juurde. Kõigis kaheksas "Harry Potteri" filmis aastatel 2001–2011 kaasa teinud Grint liitub 2. veebruarist kuni 30. maini 2027 Broadway Lyric Theatre'is mängitava lavastuse "Harry Potter and the Cursed Child" trupiga.

Lavastus keskendub Sigatüüka võlurite uuele põlvkonnale ning Grint kehastab seal täiskasvanud Ron Weasleyt. "Ron Weasley on olnud osa minust alates 11. eluaastast ja ma ei jõua ära oodata, et temaga selles eluetapis taas kohtuda," ütles Grint. "On kuidagi ringiga tagasi jõudmise tunne astuda nüüd Roni kingadesse, kui meist mõlemast on saanud isad – see on ühtaegu väga tuttav ja täiesti uus."

Grinti naasmine toimub pärast Tom Feltoni edukat osalemist samas lavastuses, kus ta kehastas täiskasvanud Draco Malfoyd. Feltoni osalemist on praeguseks pikendatud 2027. aasta 3. jaanuarini, tema osalemine suurendas märgatavalt ka lavastuse piletimüüki.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: Variety

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