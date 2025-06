Galerii: president Karis kohtus Tallinna kõige tublimate noorte lugejatega

Tallinna Südalinna raamatukogus kohtusid presidendiga Tallinna 21. keskkooli 3c klass, kes luges kokku 36 278 lehkülge, ja Tallinna Reaalkooli 7b klass, kelle tulemus oli 25 994 lehekülge.

"See on väga sümboolne, et just president Alar Karis – Eesti Raamatu Aasta patroon – tuleb tunnustama meie lugemisprogrammi võitjaid. See on võimas sõnum: lugemine ei ole ainult kasulik, vaid ka märgatud. Selline kohtumine võib mõnele lapsele jääda meelde kogu eluks," rääkis Tallinna Raamatukogude lastetöö peaspetsialist Merle Tanilsoo.

Lugemisprogramm "Loeme ennast olevikku" tähistas Eesti Raamatu Aastat, rännates läbi eesti laste- ja noortekirjanduse ajaloo olevikku.

Tallinna Raamatukogude 1.-9. klassidele suunatud lugemisprogrammi eesmärk on innustada noori lugema ja arendada lugemisharjumust.