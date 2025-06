Rahvusballeti tantsijad teevad Estonias lavastajadebüüdid

Juunikuu kahel õhtul proovivad Estonia balletitantsijad kätt tavapärasest teises rollis – mitte laval valgusvihus särades vaid koreograafi ja lavastajana.

"Kust mujalt need tulevased koreograafid tulevad? See on julge olemine ja see on oma loomingu seest väljapoole toomine. Selleks me teemegi, et meil oleks ägedam kunst. Et tantsukunst areneks, et meie leiaks ja maailm leiaks uusi koreograafe," ütles rahvusballeti juht Linnar Looris.

Estonia esitantsija Anna Roberta sõnul pakub lavastamine võimaluse proovida ja katsetada seda, mida hooaja keskel teha ei saa.

"Mina otseselt ei tunnegi tantsurollidest puudust, aga võibolla just stiilidest. Meil ei ole näiteks selliseid neoklassikalisi kaasaegseid tükke nii palju. Mõni kindlasti on, aga vahel on tunne, et jääb puudu. Siis koreograafide õhtul saab katsetada," sõnas ta.

Lavastajatel on üsna vabad käed olnud – arvestama peab kammersaali piiratud tingimustega, muus osas on nad kunstiliselt vabad.

"Kusjuures mina mõtlesin, arvasin, et lavastada ei ole nii närvesööv ja siis istusin siin ja ootasin oma numbrit – ärevus ja liblikad kõhus. Sa mõtled asjadele, mis ei ole ainult sinu sooritus. Mina näiteks mõtlen, kas valgus on õigel ajal õiges hetkes, kas mu tanstijad tunnevad ennast mugavalt. kindlasti on rohkem asju, millele keskenduda lavastajana," lausus Anna Roberta.

Lühilavastuste balletikavad etenduvad sel reedel ja pühapäeval.