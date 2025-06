Prantsusmaa mõjukaim kaasaegse nukukunsti festival toob fookusesse Balti riigid

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes'i põhiprogrammi üks tänavusi alaprogramme keskendub Eestis, Lätis ja Leedus tehtavale visuaalteatrile. Lisaks etendustele jõuavad festivalipublikuni ka näitused, loengud ning Balti riikide muusikute etteastetega klubiõhtu.

Mondial des Théâtres de Marionnettes'i Balti fookuse ühe eestvedaja, Eesti Noorsooteatri juhi Leino Rei sõnul on tegu Balti riikide visuaalteatritegijate pikaajalise koostöö tulemusega. "Jõudsime Läti ja Leedu nukuteatritega ühisele arusaamisele, et koos oleme suuremad ja nähtavamad. Nii alustasime 2022. aastal Balti visuaalteatri ülevaatefestivaliga, mille programmist kutsusime osa saama välisfestivalide juhte. Huvi Balti fookuse vastu on olnud suur ja lisaks Charlevilles'i festivalile oleme läbirääkimistes veel mitme festivaliga üle maailma," rääkis Rei.

Vilniuse teatri Lele juht ja Leedu programmiosa koordinaator Paulius Tamolė kinnitab, et kutse maailma suurimale ja mainekamale nukuteatrifestivalile innustab seadma koos veelgi kõrgemaid sihte. "Usun, et see ühine teekond tugevdab Eesti, Läti ja Leedu teatripartnerlust ning toob kaasa suurepäraseid uusi kogemusi," sõnas Tamolė.

Läti Nukuteatri direktori ja projekti Läti-poolse peakoordinaatori Mārtiņš Eihe sõnul on ühine ettevalmistusprotsess andnud osalistele hea võimaluse naabrite tegemistesse süvenemiseks. "Loodan, et festival lubab meil astuda sammukese eemale, vaadata end globaalses kontekstis värske pilguga, ning ehk innustab meid seadma uusi julgeid sihte ka tulevikuks."

Balti fookusprogrammi kuuluvad Eesti Noorsooteatri lavastused "Transport: Eesliinil" ja "Poiss ja liblik", Läti Nukuteatri lavastus "Siberi haiku", Gertrudi Tänava Teatri "Puised rajad", Vilniuse Teater Lele "Valik", Klaipeda Nukuteatri "Transport: Kinnitage turvavööd!" ning Kaunase Nukuteatri "Lõvi ja lind". Off-programmis etenduvad veel Kaunase Psülikooniteatri "Südamed ja korstnad", Aistė Marulyte "Disappear" ning Noorsooteatri "Kärbes, prussakas ja ämblik".

Lisaks toimuvad festivalil loengud Balti riikide visuaalteatrist ning avatakse kolm temaatilist näitust.

Alaprogramm päädib 23. septembril Balti riikide ühise suure klubiõhtuga, kus festivalipublikule esinevad oma koduriikide pärimust kaasaegsel ja omanäolisel viisil tõlgendavad Silver Sepp Eestist, ZeMe Lätist ning thelastsunday x Jausmė Leedust.

Järjekorras 23. Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes toimub 19.–28. septembrini.