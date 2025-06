Kirjanike liidu romaanivõistluse võitis Kaur Riismaa

Teise preemia võitis Mario Pulveri "Theseuse laev" ning kolmandat kohta jagasid Anu Allas romaaniga "Allaandmine algajatele" ja Jaagup Mahkra romaaniga "Mõrv Karlovas".

Ülejäänud auhinnad pälvisid:

Tallinna linna auhind – Martin Varvas, "Sitt päev"

Jaan Tõnissoni Postimehe fondi preemia – Kristi Küppar, "Nadinunnadi-nadinaa"

Margus Karu Sihtasutuse eripreemia – Laura Evisalu, "Andersi hoidja".

Ära märgiti Miina Piiri "Noviits" ja Liia Kikase "Väikelinna biit".

Romaanivõistlusele laekus 80 märgusõnaga varustatud käsikirja, neid hindas žürii koosseisus Rein Raud (esimees), Heidi Aadma, Tiit Aleksejev, Reeli Reinaus ja Karl-Martin Sinijärv.

Rein Raua sõnul rõõmustas tänavune romaanivõistlus teemade mitmekülgsuse ja paljude autorite hea kirjutamisoskusega. "Eelmise korraga võrreldes jäi heas mõttes silma ka suurema osa käsikirjade selge seotus Eesti tänapäevaga ning nende autorite soov kirjutada elust just nõnda, nagu nad seda ise näevad — kusjuures nii, et maailmas tajutud vaevad ja pinged ning huumor teineteist sugugi ei välista. Kuid ka ajalooliste ja kujutletavatesse maailmadesse paigutatud tekstide seas on leidunud nii mõndagi lugemisväärset."

Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus toimub iga kahe aasta tagant ning see jätkab 1926. aastal algatatud kirjastuse Loodus romaanivõistluse ideed.