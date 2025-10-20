Kaur Riismaa andis välja romaanivõistluse võitnud teose "Väsinud valguse teooria"

Romaani "Väsinud valguse teooria" aines on Eesti lähiajalugu. See algab 1997. aasta kuumal börsisuvel ja lõpeb 2020. aasta aprillis koroona ajal. Romaan pakub vastuseid küsimusele, mismoodi meie ajaloo erinevad kriisid, võidud ja kaotused on vorminud kolme eri põlvkonna väärtushinnanguid, elukvaliteeti ja mentaliteeti.

Autori sõnul oli tema inspiratsiooniallikaks märkamine, et meie lähiajalugu eelmise sajandi lõpust kuni pandeemiani on hakanud sõlmi looma: "See ei ole enam pelk sündmuste järgnevus, ega ka tähendusetu teabemüra, vaid tasahilju on võimalik luua üldistusi ja narratiive."

Romaanivõistlusse žüriisse kuulunud Karl-Martin Sinijärve sõnul on tegu hästi ajastut tabava romaaniga kõigile neile, kes mäletavad ja neilegi, kes ealiste iseärasuste tõttu ise mäletada ei saa. "Käimaminek võtab aega, ent väljumine ei pruugi üldse õnnestuda! Tahe pilk ühe põlvkonna mõne võimaliku eluloo sisse."

Kaur Riismaa on avaldanud kümme luulekogu ja seitse romaani, kirjutanud näidendeid ja stsenaariume. Luulekogud "Merimetsa" ning "Teekond päeva lõppu" pälvisid Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad. Romaan "Väike Ferdinand" oli Euroopa Liidu kirjanduspreemia nominent. 2015. aastal võitis Riismaa kirjastuse Tänapäev romaanivõistluse, 2025. aastal Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse. 2025. aastal pälvis Kaur Riismaa võistlustöö "Kuidas me tapsime püha" esikoha ka Eesti Kultuurkapitali esseevõistlusel "Eesti kultuuri järgmised 100 aastat".