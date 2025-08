Festival Eesti Kirjanik 2025 annab naistele voli

Laupäeval, 9. augustil toimub Alatskivil Juhan Liivi Muuseumis festival Eesti Kirjanik 2025. Juba 15. korda aset leidva eesti nüüdisautoritele keskendunud kirjandussündmuse teemaks on tänavu "Naiste voli".

Sõnapaar pärineb Kristiina Ehini magistritööst, kelle sõnul ongi meil praegu käes naiste voli aeg, kuid kas selle lõpp või algus, näitab ajalugu. Viimasel ajal on eesti kirjanduses ilmunud ridamisi tugevaid ja omanäolisi teoseid just naisautoritelt. Põnevaid naistegelasi keeruliste eluvalikutega kujutavad hiljutised ajaloolised romaanid nagu näiteks Lilli Luugi "Ööema" ja Eva Koffi "Õhuskõndija". Kairi Look vaatleb debüütromaanis "Tantsi tolm põrandast" ühe tüdruku sirgumise lugu, eksperimenteerides napi väljenduslaadiga. Omapärast naiseks ja emaks olemise ning loodusega koos kulgemise kogemust väljendab luuletaja Berit Petolai, kel ilmus kevadel luulekogu "Hele, tuisklev ja nimetu". Autoritega vestleb Mari Niitra.

Sõna saavad mehedki. Kaur Riismaa tutvustab oma hiljuti romaanivõistluse võitnud käsikirja "Väsinud valguse teooria". Küllap tuleb juttu ka Riismaa auhinnatud alter egost Nora Maria Londonist.

Vestlusringis arutlevad naisküsimuse üle kirjanduses ja elus kirjandusteadlane Johanna Ross, ajakirjanik Valner Valme ja Juhan Liivi muuseumi juhataja Mari Niitra. Muuhulgas vaadeldakse, millised on naiste poolt loodava kirjanduse erijooned, millise mõõdupuuga naiste loodud kirjandust hinnata ning kuidas on lood naisküsimusega tänases Eestis.

Lühikavaga esinevad Eesti Kirjanike Liidu noored. Muusikalisi kommentaare käsitletavatele autoritele ja teemadele annab Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd. Välja antakse aasta kirjaniku tiitel.

Lisaks vestlustele ja etteastetele saab töötoas meisterdada märkmikku nahakunstnik Iris Järgi juhendamisel, lastele pakub päeva jooksul tegevust Peipsiääre valla keskraamatukogu. Osta saab ka raamatuid.

MTÜ Satu Dialoog pakub puhvetis türgipäraseid hõrgutisi läätsesupist, salatitest ja pirukatest baklavani. Puhvetis saab tasuda annetusega, mis aitab kaasa näitleja Henessi Schmidti algatatud heategevuskampaaniale lastekodulaste olukorra parandamiseks Ugandas.

Hilisõhtul ootab festivalil osalejaid suitsusaun.