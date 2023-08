Mihkel Kunnus festivalist Eesti Kirjanik: me ei kummarda surnuid ega kogu sinna elavaid klassikuid

Idee festival korraldada sündis Mari Niitra sõnul uitmõttest, kui koosseisuga Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd tuldi ideele kokku kutsuda kirjanduslik häppening, kus tuuakse kirjanikud vaibale ja vaadatakse, mis nad räägivad. Sellest kujunes lõpuks iga-aastane üritus ja festival.

Mihkel Kunnus kommenteeris, et oli ka karjuv vajadus ja nõudlus tõsise kirjandusürituse järele keset suve kerglust. "Meil on selline üritus, kus me räägime täiesti elujõus kirjanikega. Me ei kummarda surnuid ega kogu sinna elavaid klassikuid, kes on päris vormist väljas, n-ö elavad fossiilid või hauaeelikud," sõnas ta.

Niitra rääkis, kuidas 2010. aastal Eesti Kirjaniku festivaliga alustades olidki olemas ainult suuremad festivalid nagu Prima Vista ja HeadRead. "Meil on fookus hästi selgelt nüüdisautoritel," sõnas ta ja lisas, et nad soovivad olla autoritega sellises elavas dialoogis, et mitte neid kutsuda lihtsalt esinema või oma teoseid ette lugema, vaid ikka arutleda nende teoste üle kuidagi laiemas kontekstis.

Veel tõi Niitra suurte festivalidega võrdluses välja Liivi Muuseumi eraldatud asukoha, kuhu tulemine on külastajal mõtestatum, mistõttu ollakse valmis pikemalt olema ja süvenema, samas kui suurlinna festivalil liigub palju rahvast lihtsalt läbi. "Inimesed on hästi kaasas. Pole suurt distantsi lugeja ja autori vahel."

Festivali teema kujuneb vastavalt ühiskondlikule meeleolule, kuid tänavu tundus Niitra sõnul, et just teosed mängisid kätte, keda fookusesse tõsta, tuues välja mineviku painete ja tuleviku ebaselguse teemad. Näiteks on kavas Hasso Krulli, Timo Marani ja Mihkel Kunnuse vestlusring, mis keskendub küsimusele, kuidas keerata majanduskasvu mudel kogukondliku jätkusuutliku elu juurde tagasi.

Tänavu võib festivalil, mille koondnimetus on "Ülesaamine," näha ja kuulda veel Mann Loperit, Mehis Heinsaart, Tauno Vahterit, Lilli Luuki, Indrek Harglat, Hasso Krulli, Veronika Kivisilda, Timo Maranit ja Sensatsioonilist Tartu Kevadbändi.

Tulevikus on Niitra sõnul plaan jätkata enam-vähem samas vaimus. "Ei plaani tohutult kvantiteedis laieneda. Meil on see oma nägu ja nišš täiesti olemas," kinnitas ta. Kunnus soovitab maailma majandusel neist eeskuju võtta. "Me ei proovi kasvada, proovime olla stabiilsed."