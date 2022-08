Liivi muuseumi aasta kirjanik on Kiwa

Romaani tegevus hüpleb Gorbatšovi-aegses kolkaasulas ja selle miljöö ja ajastu vormitud teadvustes. Kiwa loob pildi sellest, kuidas hiliste 1980ndate mässumeelsete noorte maailmataju kujunes ekstaatilis-ängistavaks postindustriaalseks kaleidoskoobiks.

Ehkki raamat ei püüa dokumenteerida hilissovetlikku Eestit, on autor selles meisterlikult sõnastanud x-generatsiooni noorusekogemuse, leiab žürii.

"Nõukogude süsteemi lagunemisel on fikseeritud hetk, kus agropunkt on papist Brežnevi kõrva ära lõiganud, kuid tulevikku ei ole veel vormunud. Tekst on sama hektiline ja hüplik nagu toonane otsiv vaim. Autor ei flirdi publikuga, tekst ei tule lugejale vastu, ent pakub seda avaramaid tõlgendusvõimalusi."

Eesti Kirjaniku auhinda antakse välja aastast 2010, selle on pälvinud Vahur Afanasjev, Meelis Friedenthal, Urmas Vadi, Elo-Maria Roots, Jan Kaus, Kai Aareleid, Mihkel Mutt, Eva Koff, Andrei Hvostov ja Susan Luitsalu.