Jaagup Mahkra andis välja romaanivõistlusel tunnustatud teose "Vaarisa moodi"

Kirjandus
Jaagup Mahkra
Jaagup Mahkra Autor/allikas: Mahkra OÜ
Kirjandus

Sarjas "Kriminaalne raamatukogu" ilmus tänavu kirjanike liidu romaanivõistlusel kolmanda koha pälvinud Jaagup Mahkra kriminaalromaan "Vaarisa moodi".

Kui ühes Tartu kõrvaltänavas toimub veretöö, on see linnarahva jaoks tragöödia. Harry Virma jaoks on see võimalus oma vanavanaisa maja tagasi saada. "Vaarisa moodi" on reibas ja tänapäevane mõrvalugu, mida asub lahendama ebaharilik detektiiv.

Teose tegevus leiab aset suvises Tartus, Karlova aedade keskel ning lugu vaatleb tolle väikese puust linna kummalisi asukaid ja nende elu läbi sisserändaja silmade. Harry Virma on väliseestlane, kes pole eales ühtki kuritegu uurinud, ometi võtab ta juhtumi käsile, sest sellest sõltub tema perekonna pärand.

Kirjanik Jaagup Mahkra lühijutud on varem ilmunud mitmetes ulmekogumikes ning ta on mitu korda võitnud Eesti ulmeauhinna Stalker. Möödunud aastal andis ta välja lühijutukogumiku "Must vend".

Toimetaja: Kaspar Viilup

Jaagup Mahkra andis välja romaanivõistlusel tunnustatud teose "Vaarisa moodi"

