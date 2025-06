Ühe minuti film | Riho Unt "Arno ja Teele"

Juba linnukesed... Ornitoloogid üle maailma ei ole siiani leidnud rahuldavat seletust rändlindude geopoliitiliste eelistuste kohta. Sarnaselt immigrantidele ei hooli ka linnud riigipiiridest ega nende ületamise reeglitest.

Mis on põhjuseks, et osa nendest rahututest värvulistest valib oma pesitsuspaigaks just Eesti Vabariigi? Kas on selleks sobiv kliima, mulgipuder ja verivorst või sootuks sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta? Aga äkki hoopis meie keel ja kultuur on see, mis paarituvatele sulelistele hinge läheb?!

Režissöör Riho Unt, operaator Sten-Johan Lill, kunstnik Riho Unt, helilooja Veljo Tormis, tootjafirma Hüüru Film.

Minutifilmide projekt sai alguse 2020. aastal, et toetada koroona-ajal kodumaiseid filmitegijaid, nüüd aga valmib igal aastal Eesti Filmi Instituudi eestvedamisel hulk ülilühifilme. Tänavu valmis kokku kümme filmi, mis jõuavad kõik ka ERR-i kultuuriportaali.