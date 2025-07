Rahvusooper Estonia lõpetab koostöö Venemaal esinenud lavastaja José Curaga

Rahvusooper Estonia juhtkond ja töötajad on ühisel arvamusel, et Venemaal esinevatel artistidel ei ole Eesti lavadel kohta ning ilma selgesõnalise hukkamõistuta Venemaa sissetungile Ukrainasse ja täieliku sidemete katkestamiseta ei ole võimalik Argentiina lavastaja ja dirigendi José Curaga koostööd jätkata.

Rahvusooper nimetab enda kandvateks väärtushinnanguteks usalduse, pühendumuse ja avatuse ning sama oodatakse ka oma koostööpartneritelt ja kaasteelistelt.

"Meie tegevus saab olla tulemuslik vaid siis, kui kõik, kellega koos tegutseme, jagavad samu väärtusi ning panustavad siiralt ja avatult ühisesse eesmärki. Kui need põhialused kaovad ja neid väärtusi ei jagata, kaob ka koostöö tähenduslikkus – ning sellisel juhul ei saa me seda koostööd jätkata," selgitas peadirektor Ott Maaten.

Cura on Eestis üles astunud ka varem, kuid juuli alguses sai tähelepanu tema üksjagu rikas koostöö Venemaaga. Tema viimane Venemaaga seotud roll pidi olema Othello Peterburi Maria teatris, mis kuulutati välja 16. juuliks, aga hiljuti see tühistati. Cura esindaja sõnul kuulutati Cura osalus Othellona välja ekslikult ja ilma mehe enda nõusolekuta.

Juuli alguses ütles Maaten Eesti Päevalehele, et on Cura sidemetest Venemaaga teadlik ning kinnitas, et sellest on Curaga räägitud. Ta lisas, et tema teada on kogu koostöö lõpetatud.

Teatri juhtkonna palvel esitas José Cura kirjalikult antud teemal küll omapoolse avalduse, aga selles kahjuks puudus selge seisukoht Venemaa suhtes.

"Mina, allakirjutanu, kinnitan käesolevaga järgmist:

Et vaba ja rahule pühendunud kodanikuna mõistan ühemõtteliselt hukka igasuguse riikidevahelise vägivalla, sissetungi või agressiooni. See veendumus ei tulene ei olukorrast ega ideoloogilisest survest, vaid on ajas püsiv isiklik eetiline seisukoht: tingimusteta pühendumus inimväärikuse kaitsele ja rahvastevahelisele lugupidamisele.

Eeltoodust lähtudes ning tuginedes heauskse käitumise põhimõttele ning oma põhiõigustele — au, mõttevabadus ja väärikus — keeldun ma igasugusest seostamisest poliitiliste seisukohtadega, mis on minu isikust võõrandatud, lootuses, et suudetakse teha vahet kultuurilisel tegevusel ja sündmuste lihtsustatud käsitlusel."

Cura juhtimisel pidi rahvusooperis 26. septembril esietenduma Benjamin Britteni ooper "Peter Grimes". Seoses lavastusmeeskonna vahetumisega lükkub Benjamin Britteni ooperi "Peter Grimes" esietendus edasi.

"Kuna tegemist on väärika teosega, mille esitamisele rahvusooperi loominguline kollektiiv on pühendunud, jõuab lavastus lähima paari aasta jooksul kindlasti ka lavale," kinnitas Rahvusooper Estonia pressiteates. 26. ja 28. septembril on aga pileti ostnud publikul võimalus osa saada ooperi "Peter Grimes" kontsertettekandest.