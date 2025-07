Suri muusikalegend Ozzy Osbourne

"Teatame kurbusega, et meie armastatud Ozzy Osbourne lahkus meie seast täna hommikul," teatas Osbourne'i perekond.

Ozzy Osbourne, sünninimega John Michael Osbourne, sündis 3. detsembril 1948 Astonis Birminghamis.

Osbourne sai kuulsaks ühe heavy-metal'i looja, ansambli Black Sabbath solistina. Black Sabbath alustas tegevust 1968. aastal. Ansambel saavutas rahvusvahelise kuulsuse 1970. aastal, mil ilmusid albumid "Black Sabbath" ja "Paranoid".

1979. aastal vallandati Osbourne bändist elustiiliprobleemide tõttu, mille järel alustas ta edukat soolokarjääri. Osbourne taasliitus bändiga 1997. aastal, kus ta tegi kaasa 2006. aastani. Seejärel otsustas ta oma soolokarjäärile rõhku panna. 2007. aastal külastas Osbourne Eestit.

2019. aastal diagnoositi Osbourne'il Parkinsoni tõbi.

Vähem kui kolm nädalat tagasi panid Ozzy Osbourne ja Black Sabbath oma lavakarjäärile punkti kontserdiga Suubritannias Birminghamis. Black Sabbathi algkoosseis, kuhu kuulusid Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ja Bill Ward, polnud koos kontserti andnud 20 aastat. Osbourne'i ja Black Sabbathiga käis hüvasti jätmas üles 40 000 inimese.

Osbourne'i abikaasa Sharon ütles aasta alguses BBC-le, et muusikul oli suur tahtmine anda veel viimane show. "Tal läheb väga hästi, ta on nii elevil, et ta saab jälle oma poiste ja sõpradega mängida. Ozzyl ei olnud võimalust oma sõprade ja fännidega hüvasti jätta, ta tunneb, et asjal pole olnud punkti lõpus," rääkis ta toona ja märkis, et see jääb kindlasti 76-aastase muusiku viimaseks kontserdiks.