Muusik Simo Atso: Ozzy Osbourne'il oli muusikuna nakkav positiivsus

Ozzy Osbourne sai kuulsaks 1968. aastal loodud ansambli Black Sabbath solistina. Sabbathiga koos töötatud aastate kõrval oli Osbourne'il ka edukas soolokarjäär.

"Ozzy Osbourne - seda on ühe või kahe lausega väga keeruline kokku võtta - oli muusik, ta oli pioneer ning üks neljandik ansamblist, mis ikkagi lõi ja rajas täiesti uue muusikalise žanri, mida tänapäeval teatakse heavy metal nime all," sõnas muusik Mihkel Raud.

Raud märkis, et peab Black Sabbathit maailma tähtsaimaks ansambliks. Muusik rääkis, et Osbourne oli roki üks jõulisemaid kehastusi. Raud lisas, et mõnevõrra on imeks pandav, et Osbourne nii kaua vastu pidas ja ka pikalt laval esineda jõudis, kuna muusik elas väga raju elu.

Oma viimase kontserdi andis Osbourne koos Black Sabbathi algkoosseisuga alles kolm nädalat tagasi sünnilinnas Birminghamis.

Muusik ja muusikakriitik Simo Atso sõnas, et üritas isegi viimasele kontserdile piletit saada, kuid tulutult. Kokku on Atso käinud kolmel Osbourne'i kontserdil, millest üks toimus 2007. aastal Eestis.

"Ma ütleks, et Ozzy see kõige suurem omadus muusikuna oli just see nakkav positiivsus, mis ta alati publikule andis. Ma arvan, et enamus rokklauljaid maailmas on võtnud oma lavaolekuga vähemalt Ozzy'lt midagi. Isegi kui nad võib-olla ei tea, et nad seda võtsid," ütles Atso.

Atso rääkis, et narkootikumide ja alkoholi tarvitamise tõttu oli Osbourne impulsiivne, mistõttu on rahva mällu süübinud intsident, kus Ozzy hammustas kontserdil lavale visatud nahkhiirel pea otsast. Muusikut saatis karjääri jooksul tumeduse printsi kuvand.

"Üldse see bänd ju hakkas tegema seda, mis nad tegid, sest neil tuli selline idee, et kui inimesed maksavad kinopileti eest, et minna vaatama õudusfilmi, siis miks inimesed ei maksaks näiteks õudsa muusika eest," kirjeldas Atso.

Atso lisas ka, et tõsielusaade "Osbournes" langetas aga kardina, mis näitas, et Ozzy Osbourne on olnud kogu see aeg tegelikult täiesti tavaline inimene.

Nii Raud kui ka Atso nentisid, et maailm on kaotanud inimese, mis muutis seda igaveseks.