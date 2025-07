Koit Raudsepp: Black Sabbathi laulutekstid olid nagu õudusfilmi stsenaariumid

Koit Raudsepp ei kohtunud Osbourne'iga esimest korda mitte Black Sabbathi kaudu, vaid siis, kui Ozzy oli juba alustanud soolokarjääri. "See oli 1980. aastate esimeses pooles, kui ma avastasin Ozzy Osbourne soololoomingu, Black Sabbathi juurde jõudsin hiljem. Need olid tema põhilised 80-ndate sooloalbumid, millega ta sai Ameerikas superstaariks ja albumid, mille tuuride kaudu tegi ta endast laval kiiresti superstaari, elava legendi," rääkis Raudsepp.

Selle suure edu põhjused on Raudseppa sõnul otsapidi seotud ikkagi Black Sabbathiga. "Sabbath oli üks neist Euroopa ja Põhja-Ameerika bändidest, kes leiutas heavy metal'i. Sabbath võttis need veidikene varem USA-s innoveeritud rasked, valjud ja moonutatud riffid ning panid sinna juurde laulutekstid, mis olid inspireeritud hoopis filmivallast," selgitas Raudsepp.

"Aegade algusest peale, kui hakati tegema õudusfilme, püüdsid need just noorte pilke. Ja tänaseni moodustavad ju teismelised ja hilisteismelised suure osa õudusfilmide vaatajaskonnast. Sabbath kirjutas laulutekste, nagu need oleksid õudusfilmi stsenaariumid. Nii ei olnud keegi neid varem kirjutanud. Lisaks mängis Sabbath rasket rokki aeglasemalt kui keegi teine seda varem oli teinud. Ja Ozzy Osbourne kui Black Sabbathi laulja oligi üks neist, kes aitas leiutada heavy metal'i."

Kiirelt käima läinud soolokarjäär möödus metsikult. "Soolokarjääri tehes hakkas ta kohe täiega hullu panema. Ta käivitas võrdlemisi noorena, 30-ndates eluaastates üpris kiiresti tiksuva enesehävitamis-mehhanismi, millele ta pani stopi alles eakana. Sealjuures hetkegi kahetsemata," rääkis Raudsepp.

"Ozzy puhul on äärmiselt oluline ka see, et kui temast sai Ameerikas superstaar, muuhulgas tänu ennenägematutele ja metsikutele lava-show'dele, hakkas ta osalema ühes esimestest tõsielusarjadest "The Osbournes", kus oli tema, tema perekond ja kus me nägime mitme hooaja jooksul Ozzy Osbourne'i hoopis teistsuguseid paleusi, koduperemehe, koduse inimese kui ka koomilise mehena. Tema sõbrad on alati öelnud, et pole lõbusamat tüüpi kui Ozzy," selgitas ta.

"Ma arvan, et Ozzy tegi kõike naljaga pooleks. Tegelikult ta irvitas väga paljude asjade üle, ka nende asjade üle, mille pärast teda tõsimeelselt fännati," lisas Raudsepp.