Station Narva esinejate hulka lisandus briti ambient house'i pioneer The Orb

The Orb jõuab Eestisse möödunud aasta kogumikalbumit "Orboretum" ja 10. oktoobril ilmuvat uut albumit "Buddhist Hipsters" esitleva tuuri raames.

Kahe koolivenna – Killing Joke'i transamehe Alex Patersoni ja The KLF-i liikme Jimmy Cauty – poolt 1980. aastate lõpus loodud The Orb defineerib popkultuuri aegruumi, mil X-generatsiooni internetieelne ulmeihalus põrkus britiliku huumori ja pungilt päranduseks saadud anarhismiga.

Koos pandi alus ambient house'ile, milles aeglustatud Chicago house'i rütmid põimusid 70-ndatest laenatud sündihelide ja efektidega, temaatilisi telgesid rajamas salapärased vokaalsämplid. Tänu oma sürrealistlikest kujundeist laetud show'dele ja muusikavideotele on gruppi tituleeritud ka "90-ndate Pink Floydiks" ja tulnukate eestkõnelejaks popmuusikas.

Laiem tuntus saabus The Orbile debüüt-duubelalbumiga "The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld" (1991), millele sillutasid teed hüpnootiline pala "A Huge Pulsating Brain That Rules From The Centre Of The Ultraworld", näpates vokaali Minnie Ripertoni loost "Loving You", ning Rickie Lee Jonesi, Steve Reichi ja Ennio Morricone sämplitega mängiv "Little Fluffy Clouds". 1992. aastal sai The Orb maha lausa ÜK number-üks albumiga "U.F.Orb".

The Orb'i ainsaks alaliseks liikmeks ja ideoloogiks on end ekspunkarist montypythonlikuks tembutajaks nimetav Alex Paterson, võtmepartneriteks teiste seas produtsendid-helimeistrid Thomas Fehlmann ja Kris "Thrash" Weston.

Viimastel aastatel, sh albumil "Prism" (2023) on Patersoni püsivaks loomepartneriks muusik ja produtsent Michael Rendall. 10. oktoobril näeb nende koostöös ilmavalgust The Orb'i uus kauamängiv "Buddhist Hipsters", millel teevad teiste seas kaasa Killing Joke'i Martin "Youth" Glover, kitarrist Steve Hillage, helilooja Roger Eno ja plaadi esiksinglil "Arabebonics" räppiv Rrome Alone.

Koostööd on tehtud ka Pink Floydi kitarristi David Gilmouri ja reggae-legendi Lee "Scratch" Perryga, samas kui The Orbi produtsendi- või remiksija-puudet on tunda saanud muuhulgas Primal Scream, Depeche Mode, Nine Inch Nails ja Mike Oldfield.

Station Narva esinejate sekka on lisandunud ka Eesti jungle'i teerajajast Lu:k, kelle loomingust ilmutas plaadifirma Memme Vaev tänavu kauaoodatud kogumikplaadi.

Varem on festivali 5. ja 6. septembril Narva linnusesse koondunud muusikaprogrammis välja kuulutatud Londoni uue laine jungle'i tunnusnimi Tim Reaper, Soome poptäht Olga, Taani indie-bänd Efterklang ja Läti multitalent German Superfin ning kodumaised artistid Tommy Cash, Nublu, Duo Ruut, Vaiko Eplik ja Eliit, Estonian Voices, Naissoo Freeform Quintet, Inga jt.