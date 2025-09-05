Sildna: Station Narva toob kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused

Narvas algas iga-aastane muusika- ja linnafestival Station Narva. Koos festivaliga tähistab oma kümnendat sünnipäeva Narva kunstiresidentuur. Station Narva peakorraldaja Helen Sildna sõnul on festivali kui nähtuse ülesanne tuua kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused, milleni inimene ise ehk ei jõua.

Kaheksandat aastat toimuva festivali ideeks on pakkuda Narva elanikele muusikaelamusi ja uusi kultuurinähtusi ning teisalt avada mujalt saabuvatele festivalikülalistele Narva varjatud külgi.

"Üldse festivali kui nähtuse ülesanne ongi tuua kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused, milleni võib-olla inimene ise ei jõua. See muuseas on üks lemmikasju meil festivali korraldajatena, leida üles uued küljed linnast ja näidata neid natuke teises nihkes," ütles Station Narva peakorraldaja Helen Sildna.

Festivali lavadel, mida on ligi kümmekond, astuvad publiku ette 25 artisti. Peaesinejateks on tänavu Eesti lauljad, Tommy Cash ja Nublu, kuid Station Narva üldine muusikastiilil on alati olnud väga narvalik ehk äärmusest äärmusesse.

"Briti ambient house`i rajaja, võib-olla isegi võiks öelda, The Orb, kes mõjutas väga tugevalt ka meie enda klubikultuuri 1990. aastatel. Seal on väga huvitavaid tegelasi, näiteks Ines Daferrari, kes on nagu Eesti räpi Insta baddie. Rahvakeeli võib öelda, et väga maitsev ja värviline rosolje," ütles festivaliprogrammi kuraator Ingrid Kohtla.

Muusika- ja linnafestivaliga ühel ajal tähistab oma kümnendat sünnipäeva Narva kunstiresidentuur. Residentuuri juht Johanna Rannula peab kümne aasta suurimaks saavutuseks kunstnike koostööd kohalike elanikega, kellega parema kontakti nimel avasid kunstnikud Kulgu saatkonna ja muretsesid paadi.

"Kunstiresidentuuri maja on Kreenholmi direktori villa, väga esinduslik. Me muidugi loodame inimesi siia kutsuda, aga Kulgus me lähme ise inimeste juurde, oma lossist välja. Kulgu on Narva Veneetsia ja Veneetsiat peab kogema ikkagi vee pealt ja ka inimestele on nii lihtsam lähedale saada," ütles Narva kunstiresidentuuri juht Johanna Rannula.

Kümne aasta jooksul on Narva kunstiresidentuur võõrustanud üle saja kunstniku.