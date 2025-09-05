Uue muusika reede: Justin Bieber, Getter Jaani, Tame Impala, Miguel

Uue muusika sügis algab suure hooga. Juba on uue albumiga platsis Justin Bieber, comeback'i jätkab Getter Jaani ning tagasi on ka Miguel. Kodumaist folki pakub Epifoliumi caterva debüütalbum ning endiselt on tegusad ka Suede ja David Byrne.

Lotte Jürjendal – "Darkr Love"

Uue looga tuli pärast pikki aastaid välja Lotte Jürjendal. Unistav outsider-popi lugu valmis koos produtsent Bert Prikenfeldiga. "See on armastuslugu, mis viib kuulaja läbi kire ja tunnete labürindi, ekseldes nagu Escheri maze art'is. Kõik ei olegi alati loogiline, aga mingis mõttes vägagi," rääkis Jürjendal ise uuest loost.

Getter Jaani – "Käed sinu suunas"

Getter Jaani jätkab comeback-aastat ning tõi päevavalgele juba kolm aastat tagasi koos Londonis tegutseva produtsendi Raven Alexanderiga valminud loo. Kompaktne ja efektiivne nn Drake-house'i luguon Jaani sõnul tagasivaade möödunud suvele ja hetkedele, mis selle eriliseks tegid.

Gøk2 – "Hello Pity"

Eestis tegutsev Istanbulist pärit laulja ja laulukirjutaja Gøk2 sumpab uuel singlil groove-metal'is, breakbeat'ide ja nullindate alguse hiphopis. "Hello Pity" on kolmas lugu 23. septembril ilmuvalt EP-lt "Therapy Doesn't Work".

Epifolium caterva – "Kikkapuu"

Juuni alguses debüütsingliga välja tulnud Iisak Sulev Andreller ja Kaisa Kuslapuu juhitud ansambel Epifolium caterva on nüüd jõudnud debüütalbumini "Setomaa värvid".

Karl Martian – "Nails"

Laulja ja produtsent Karl Martian andis plaadifirma Shelter alt välja viieloolise EP "Threads of Tahumaturgy". Lühialbumil teevad kaasa Beachie, Muskin, Exmantera, Ytem, Brodisnki.

Tame Impala – "Loser"

Juuli lõpus lõpuks julgelt kahe jalaga elektroonilisse muusikasse astunud Kevin Parker on nüüd kiiresti läinud tagasi psühhedeelse indie juurde ja jõuab ringiga tagasi oma esimeste hittide juurte, kuigi Becki samanimelisele loole viitavas "Loseris" päris nii mesiseid meloodiaid ei leia. Lisaks uuele loole saabus ka kinnitus, et Tame Impala uut plaati "Deadbeat" on oodata 17. oktoobril. Uus plaat on Parkeri sõnul tugevalt inspireeritud Lääne-Austraalia reiviskenest.

Latto ja Ice Spice – "Gyatt"

Atlanta räppar Latto ja New Yorgi kolleeg Ice Spice, keda mõnda aega peeti arusaamatutel põhjustel vaenlasteks, said nüüd sügise alguses kokku ühel bouncy'l lool, millest oleks suvel ehk rohkem kasu olnud. Ja sõna gyatt tähistab otseloomulikult suurt tagumikku.

Big Thief – "Double Infinity"

Ameerika folk-bänd Big Thief andis välja kuuenda albumi "Double Infinity", mis on bändi esimene triona bassimängija Max Oleartchiku lahkumise järel 2024. aastal.

Tim Reaper – "Pearshape"

Sel nädalavahetusel Station Narva festivalil juba teist korda Eestis üles astuv briti uue põlvkonna jungle'i produtsent Tim Reaper avaldas uue EP, mis kõmmutab tunduvalt mahedamalt ja summutatumalt kui tema möödunud aasta album, produtsent Klokega kahasse tehtud "In Full Effect".

Miguel – "New Martyrs (Ride 4 U)"

Oktoobri lõpus on oodata uut Migueli albumit. Kui nimilugu "Caos" saab kuulata Migueli enda platvormil S1C.LA, siis igati miguelilik "New Martyrs (Ride 4 U)" on saadaval igal pool.

Justin Bieber – "Speed Demon"

Juuli alguses pärast nelja-aastast pausi suure üllatusena albumi "Swag" välja andnud Bieber on veidi vähem kui kaks kuud hiljem tagasi järjega. Kuigi kõige ootuspärasem Bieber siit vastu ei vaata, siis kahjuks tundub, et julgemad ideed koondati esimese plaadi peale ja 23 looga "Swag II" üritab püüda seda publikut, kellele lo-fi magamistoa-popi Bieber hästi ei istunud. Äkki on see Ameerika kontekstis veidi kristlikum publik, sest plaadi lõpetab peaaegu kaheksaminutiline ambient'i taustal kristlik spoken word.

Saint Etienne – "Fade"

Briti tantsu-indie ansambel Saint Etienne pani oma ligi 35 aastat kestnud karjäärile punkti 12-loolise albumiga "International".

Lady Gaga – "The Dead Dance"

Koos Netflixi sarja "Wednesday" teise hooaja teise episoodiportsuga tuli ka uus Lady Gaga lugu, mis jõuab koos kahe seni ainult füüsilisel helikandjal saadaval olnud lugudega Gaga viimase albumi "Mayhem" digitaalsele deluxe-versioonile. Muusikavideo lavastas legendaarne Tim Burton.

Suede – "Life Is Endless, Life Is A Moment"

Üks britpop'i põhitegelasi Suede on jõudnud oma kümnenda albumini, "Antidepressants", mis on seal juures juba viies viimase 12 aasta jooksul, mil bänd uuesti ka stuudiosse kokku tuli.

Drake, Partynextdoor ja Cash Cobain – "Somebody Loves Me Pt. 2"

Drake ja Partynextdoor andsid välja uusversiooni oma aasta alguses ilmunud ühiselt albumilt "$ome $exy $ongs 4 U". Seekord on kaasas ka Cash Cobain, kes saab sõna kohe loo alguses. Möödunud nädalal avaldas Drake ka võrdlemisi veidra turunduskampaania raames sama loo albumiversioonile 19 lühimuusikavideot, millest igaühel on eraldi režissöör. Videod valiti välja väidetavalt tuhandete videote seast, mis saadeti muusikutele koos Kai Cenatiga korraldatud konkursi raames.

David Byrne ja Hayley Williams – "What Is The Reason For It?"

Talking Headsi peamine talking head David Byrne andis üle seitsme aasta välja sooloalbumi, kus kaasas New York Citys tegutsev big band. Albumi ilmumist toetaval singlil teeb kaasa ka Paramore'i laulja Hayley Williams.

Lola Young – "Spiders"

Briti tõusev superstaar Lola Young võtab neljandal singlil 19. septembril ilmuvalt albumilt hoogu maha ja keerab kitarridele reverb'i juurde.

