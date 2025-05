Tänavusel Station Narval astuvad üles Tommy Cash, Nublu, Efterklang jt

Tänavuse Station Narva muusikaprogrammi südameks saab 5. ja 6. septembril taas Narva Muuseum ajaloolises Hermanni linnuses, kus esimeste esinejatena on avalikustatud Eesti artistid Tommy Cash, Nublu, Tõnu Naissoo Freeform Quartet, Vaiko Eplik ja Eliit, Inga ning Taani indie-bänd Efterklang.

Festivali avab neljapäeval, 4. septembril erikavaga Estonian Voices ning muusikaprogramm ulatub ka jõeäärsesse Ro-Ro kultuuriklubisse.

Aastate jooksul mitmel korral Tallinnas esinenud Efterklang saabub Narvasse esmakordselt. Juba üle 20 aasta ühist loomingulist rada astunud ja mullu oma seitsmenda albumi "Things We Have In Common" üllitanud grupi ballaadlikus kammerpopis ja elektroonikas on muusikaportaali Pitchfork sõnul "maailma võimsaima popansambli väärilisi hetki".

Lisaks toimuvad festivalil kunstiprogramm, elamustuurid, linnaruumi-aktsioonid, kogukonnavestlused, narvapärased ühissöömised ja Station Narva noortelabori tiimi loovprojektid.

Ülejäänud Station Narva programm avalikustatakse eelseisva suve jooksul.