Station Narval astub üles Briti jungle'i uue laine eestvedaja Tim Reaper

Ida-Londonist pärit DJ ja produtsent Tim Reaper on üks jungle'i pärandi mõjukamaid uuendajaid, kes on tegutsenud aktiivselt alates 2010. aastast. Ta juhib lisaks produtsenditööle ka plaadifirmat Future Retro London. Mullu ilmus Reaperi ja Austraalia produtsendi Kloke'i koostöös plaadifirma Hyperdub alt album "In Full Effect".

Soome popartist Olga andis juuni alguses plaadifirma Cyber Records alt välja debüütalbumi "Saint Olga". Soome päevaleht Helsingin Sanomat nimetab Olgat Soome suureks tulevikulootuseks, tõstes esile tema südikust ning iroonilist diivaspektaaklit.

Lätist jõuab Station Narvale Tallinn Music Weekil üles astunud artisti, helilooja ja trompetimängija German Superfin, kelle muusikas kohtub elektrooniline müra popmeloodiatega.

Kodumaistest tegijatest lisandusid esinejate hulka pärimusmuusikaansambel Duo Ruut, kes esitleb oma tänavust albumit "Ilmateade" ka Glastonbury ja Roskilde festivalidel, samuti elektroonilise muusika produtsent Adel Force (varem tuntud kui Bisweed) ja folktroonikagrupp Oopus. Ida-Virumaad esindavad metal-bänd Pale Alison Narvast ja Sillamäe produtsent Beid. Lääne-Virumaalt Rakverest tuleb külla tänavuse Virumaa Suvesaundi konkursi võitjast duo Wispels.

Festivalil astuvad üles ka eelnevalt välja kuulutatud Taani bänd Efterklang ning kodumaised artistid Tommy Cash, Nublu, Vaiko Eplik ja Eliit, Estonian Voices, Naissoo Freeform Quintet ja Inga.

Station Narva muusikaprogramm koondub reedel ja laupäeval, 5. ja 6. septembril Narva Muuseumi ajaloolise Hermanni linnuse alal, jätkudes mõlemal ööl ka pidudega jõeäärses kultuuriklubis Ro-Ro. Festivali avab neljapäeval, 4. septembril tasuta kontsert, kus esineb auhinnatud vokaalsekstett Estonian Voices.

Uued esinejad ja kogu Station Narva programm avalikustatakse eelseisva suve jooksul.